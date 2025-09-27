مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان در جلسه بررسی آخرین وضعیت فنی و اجرایی سد نرماب با اشاره به رفع کامل مشکلات فنی سد نرماب، از آمادگی برای ورود به مراحل بعدی پروژه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضویایرج حیدریان گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته، اکنون هیچ‌گونه مشکل فنی در بخش‌های مکانیکی، الکتریکی و سازه‌ای سد وجود ندارد و آزمایش‌های فشار منفذی نیز با موفقیت انجام شده و سد آماده ورود به فاز‌های بعدی از جمله نصب تجهیزات و بهره‌برداری است.

وی در ادامه به موضوع تملک اراضی و تأمین زمین برای اجرای شبکه آبیاری اشاره کرد تخصیص منابع مناسب، اراضی مورد نیاز برای کلنگ‌زنی شبکه تأمین شده و برنامه‌ریزی لازم برای تأمین آب کشاورزی منطقه انجام شده است.

حیدریان افزود: از مجموع هزار هکتار اراضی کشاورزی داخل و خارج دریاچه، تاکنون ۴۶ هکتار در سال ۱۴۰۰ تملک شده و منابع سال ۱۴۰۴ نیز برای تکمیل ۲۸۰ هکتار دیگر اختصاص یافته است.

حیدریان همچنین به چالش‌های مالی در اجرای فاز‌های بعدی پروژه پرداخت و افزود: به دلیل محدودیت منابع مالی، ساخت واحد‌های مسکونی برای اسکان مجدد با کندی مواجه شده است.

او گفت: از ۴۸ واحد ساخته‌شده، نمای ساختمان‌ها به دلیل اجرای همزمان زیرساخت‌ها هنوز تکمیل نشده و در پایان پروژه اجرا خواهد شد.

او در خصوص ۳۴ واحد باقی‌مانده در روستای جنگلده بالا نیز افزود: با توجه به مشکلات بخش خصوصی و عدم وجود قرارداد رسمی، مقرر شد قرارگاه خاتم‌الانبیا اجرای این واحد‌ها را برعهده گیرد و این تصمیم پس از بررسی‌های کارشناسی و هماهنگی با بنیاد مسکن اتخاذ شد تا روند اسکان مجدد با سرعت بیشتری پیش رود.

برچسب ها: سد نرماب ، آب منطقه ای
خبرهای مرتبط
تحقق طرح آب‌شیرین‌کن پس از دهه‌ها انتظار
آبگیری سد نرماب چهل چای مینودشت در مهرماه
معاون مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان:
افزایش سهمیه برق گلستان ضروری است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش فوتی‌های ناشی از تصادفات طی سه ماهه گذشته در گلستان
زمین‌لرزه ۴.۶ ریشتری گلستان را لرزاند
آمادگی کامل برای آبگیری سد نرماب
آخرین اخبار
آمادگی کامل برای آبگیری سد نرماب
زمین‌لرزه ۴.۶ ریشتری گلستان را لرزاند
کاهش فوتی‌های ناشی از تصادفات طی سه ماهه گذشته در گلستان