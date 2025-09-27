باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - ایرج حیدریان گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته، اکنون هیچ‌گونه مشکل فنی در بخش‌های مکانیکی، الکتریکی و سازه‌ای سد وجود ندارد و آزمایش‌های فشار منفذی نیز با موفقیت انجام شده و سد آماده ورود به فاز‌های بعدی از جمله نصب تجهیزات و بهره‌برداری است.

وی در ادامه به موضوع تملک اراضی و تأمین زمین برای اجرای شبکه آبیاری اشاره کرد تخصیص منابع مناسب، اراضی مورد نیاز برای کلنگ‌زنی شبکه تأمین شده و برنامه‌ریزی لازم برای تأمین آب کشاورزی منطقه انجام شده است.

حیدریان افزود: از مجموع هزار هکتار اراضی کشاورزی داخل و خارج دریاچه، تاکنون ۴۶ هکتار در سال ۱۴۰۰ تملک شده و منابع سال ۱۴۰۴ نیز برای تکمیل ۲۸۰ هکتار دیگر اختصاص یافته است.

حیدریان همچنین به چالش‌های مالی در اجرای فاز‌های بعدی پروژه پرداخت و افزود: به دلیل محدودیت منابع مالی، ساخت واحد‌های مسکونی برای اسکان مجدد با کندی مواجه شده است.

او گفت: از ۴۸ واحد ساخته‌شده، نمای ساختمان‌ها به دلیل اجرای همزمان زیرساخت‌ها هنوز تکمیل نشده و در پایان پروژه اجرا خواهد شد.

او در خصوص ۳۴ واحد باقی‌مانده در روستای جنگلده بالا نیز افزود: با توجه به مشکلات بخش خصوصی و عدم وجود قرارداد رسمی، مقرر شد قرارگاه خاتم‌الانبیا اجرای این واحد‌ها را برعهده گیرد و این تصمیم پس از بررسی‌های کارشناسی و هماهنگی با بنیاد مسکن اتخاذ شد تا روند اسکان مجدد با سرعت بیشتری پیش رود.