باشگاه خبرنگاران جوان؛ شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین (تدکو) به همراه شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) و پژوهشگاه نیرو با انتشار فراخوان “جشنواره ملی نوآوریهای انرژی”، از تمامی شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها، پژوهشگران و نوآوران فعال در حوزه انرژی دعوت به عمل آورد تا در این رویداد ملی مشارکت نمایند.
این جشنواره که با هدف شناسایی و معرفی راهکارهای نوآورانه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، بهینهسازی مصرف انرژی، فناوریهای دیجیتال و هوشمندسازی، ذخیرهسازی انرژی و کاهش آلایندگی برگزار میشود، فرصت مناسبی برای ارائه ایدهها و محصولات نوآورانه فراهم میکند.
تدکو به همراه شستا و پژوهشگاه نیرو، با هدف حمایت از طرحها و محصولات فناورانه و نوآورانه در حوزه انرژی، جشنواره ملی نوآوریهای انرژی را برگزار میکند. بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده، متقاضیان میتوانند تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ نسبت به ثبتنام در این جشنواره اقدام نمایند و برگزاری مراسم اصلی برای دی ماه ۱۴۰۴ برنامهریزی شده است. این رویداد با حمایت نهادهای معتبری از جمله حمایت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت نیرو، جهاد دانشگاهی، اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران برگزار میگردد.
این رویداد بستری برای پیوند اکوسیستم نوآوری و صنعت انرژی کشور فراهم میکند و از تمامی نوآوران و فناوران دعوت میشود در این جشنواره ملی مشارکت کنند. طرحهای منتخب از حمایتهای جامعی شامل تسهیلات دانشبنیان، سرمایهگذاری خطرپذیر، اعتبار آزمایشگاهی رایگان و حمایت از ثبت اختراع بهرهمند خواهند شد.
بهمن صالحی جاوید مدیرعامل تدکو ریاست این جشنواره را به عهده دارد و سید احمد علمایی معاون هوشمندسازی و اقتصاد دانشبنیان تدکو به عنوان قائممقام جشنواره، کریم عباسزاده، رئیس دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر به عنوان دبیر علمی جشنواره و داود دشتبانی مدیر اطلاعرسانی، ارتباطات و امور بینالملل تدکو نیز به عنوان دبیر اجرایی جشنواره منصوب شدند و اجرای عملیاتی برنامهها و ارتباط با شرکتکنندگان را مدیریت خواهند کرد.
این جشنواره فرصتی برای شرکتها و فعالان حوزه انرژی است تا طرحها و محصولات و نوآوریهای خود را ارائه کرده، شبکهسازی کنند و از حمایتهای مالی و فناورانه بهرهمند شوند. تدکو با برگزاری این جشنواره، تلاش دارد مسیر توسعه و تجاریسازی نوآوریها را هموار کرده و نقش خود را در تحول صنعت انرژی کشور ایفا کند.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام میتوانند به پایگاه اینترنتی به نشانی www.tedco.co مراجعه نمایند.
منبع: روابط عمومی شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین