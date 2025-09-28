شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین (تدکو) با انتشار فراخوانی از تمامی فعالان حوزه انرژی دعوت کرد تا در "جشنواره ملی نوآوری‌های انرژی" مشارکت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین (تدکو) به همراه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و پژوهشگاه نیرو با انتشار فراخوان “جشنواره ملی نوآوری‌های انرژی”، از تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، پژوهشگران و نوآوران فعال در حوزه انرژی دعوت به عمل آورد تا در این رویداد ملی مشارکت نمایند.

این جشنواره که با هدف شناسایی و معرفی راهکار‌های نوآورانه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف انرژی، فناوری‌های دیجیتال و هوشمندسازی، ذخیره‌سازی انرژی و کاهش آلایندگی برگزار می‌شود، فرصت مناسبی برای ارائه ایده‌ها و محصولات نوآورانه فراهم می‌کند.

تدکو به همراه شستا و پژوهشگاه نیرو، با هدف حمایت از طرح‌ها و محصولات فناورانه و نوآورانه در حوزه انرژی، جشنواره ملی نوآوری‌های انرژی را برگزار می‌کند. بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده، متقاضیان می‌توانند تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ نسبت به ثبت‌نام در این جشنواره اقدام نمایند و برگزاری مراسم اصلی برای دی ماه ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده است. این رویداد با حمایت نهاد‌های معتبری از جمله حمایت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت نیرو، جهاد دانشگاهی، اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران برگزار می‌گردد.

این رویداد بستری برای پیوند اکوسیستم نوآوری و صنعت انرژی کشور فراهم می‌کند و از تمامی نوآوران و فناوران دعوت می‌شود در این جشنواره ملی مشارکت کنند. طرح‌های منتخب از حمایت‌های جامعی شامل تسهیلات دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، اعتبار آزمایشگاهی رایگان و حمایت از ثبت اختراع بهره‌مند خواهند شد.

بهمن صالحی جاوید مدیرعامل تدکو ریاست این جشنواره را به عهده دارد و سید احمد علمایی معاون هوشمندسازی و اقتصاد دانش‌بنیان تدکو به عنوان قائم‌مقام جشنواره،  کریم عباس‌زاده، رئیس دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر به عنوان دبیر علمی جشنواره و داود دشتبانی مدیر اطلاع‌رسانی، ارتباطات و امور بین‌الملل تدکو نیز به عنوان دبیر اجرایی جشنواره منصوب شدند و اجرای عملیاتی برنامه‌ها و ارتباط با شرکت‌کنندگان را مدیریت خواهند کرد.

این جشنواره فرصتی برای شرکت‌ها و فعالان حوزه انرژی است تا طرح‌ها و محصولات و نوآوری‌های خود را ارائه کرده، شبکه‌سازی کنند و از حمایت‌های مالی و فناورانه بهره‌مند شوند. تدکو با برگزاری این جشنواره، تلاش دارد مسیر توسعه و تجاری‌سازی نوآوری‌ها را هموار کرده و نقش خود را در تحول صنعت انرژی کشور ایفا کند.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به پایگاه اینترنتی به نشانی www.tedco.co مراجعه نمایند.

منبع: روابط عمومی شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین

برچسب ها: انرژی تجدیدپذیر ، بهینه سازی
خبرهای مرتبط
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکمیل شد
معافیت‌های مالیاتی باید عادلانه‌تر اجرایی شود
کاهش ۲.۳ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واریز سود سهام عدالت تا روز جمعه قطعی است/ منافع سود سهام عدالت نیز محاسبه شده است
فروش ۱۱ محصول ایران‌خودرو بدون حساب وکالتی از امروز
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ مهرماه ۱۴۰۴
سود سهام عدالت برای چه کسانی واریز نخواهد شد؟
واریز ۵۰ همت سود به حساب دارندگان سهام عدالت در پایان هفته
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
افزایش ۱۱ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق تا تابستان آینده
اصلاح مصوبه الگوی کشت به کجا رسید؟
۵ درصد باقی مانده مطالبات گندمکاران تا پایان هفته پرداخت می‌شود
افزایش یک چهارم هزینه‌های ساخت مسکن / بازار مسکن در گیرودار رکود تورمی
آخرین اخبار
فراخوان “جشنواره ملی نوآوری‌های انرژی” منتشر شد
حوضه دریای خزر پرباران‌ترین حوضه درجه ۱ کشور در هفته اول مهرماه
کشف ۳۰۲ دستگاه گوشی هوشمند سرقتی توسط مأموران گمرک در حین خروج از کشور
ماجرای واردات گوشت‌های آلوده چیست؟
تنها راه مقابله با بحران فرونشست‌ها کاهش برداشت آب است
تلفات انسانی بیماری هاری تا ۲۰۳۰ صفر می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ مهرماه ۱۴۰۴
هیچ گوشت آلوده‌ای از مغولستان وارد کشور نشده است
تحویل پالایشگاه فاز ۱۴ به مجتمع گاز پارس جنوبی
۴۰ درصد بیماری هاری در بین کودکان است+ فیلم
افزایش یک چهارم هزینه‌های ساخت مسکن / بازار مسکن در گیرودار رکود تورمی
فروش ۱۱ محصول ایران‌خودرو بدون حساب وکالتی از امروز
واریز ۵۰ همت سود به حساب دارندگان سهام عدالت در پایان هفته
افزایش ۱۱ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق تا تابستان آینده
خود کفایی کشور در اورهال هواپیماها / تخصیص ارز به شرکت‌های هواپیمایی از طریق تالار دوم
۵ درصد باقی مانده مطالبات گندمکاران تا پایان هفته پرداخت می‌شود
اصلاح مصوبه الگوی کشت به کجا رسید؟
واریز سود سهام عدالت تا روز جمعه قطعی است/ منافع سود سهام عدالت نیز محاسبه شده است
درآمد زایی جدید از طریق راه اندازی سامانه جایگزین املاک و اسکان
گواهی سپرده گازوئیل در بورس انرژی
سود سهام عدالت برای چه کسانی واریز نخواهد شد؟
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
بارش باران در نواحی غرب و شمال غرب کشور طی دو روز آینده
اجرای ۱۱ پروژه راهسازی در حوزه معادن کشور
تخصیص زمین مسکونی به خانواده دو شهید دانش آموز
توکن صرفه‌جویی انرژی چیست؟
واریز سود سهام عدالت تا پایان هفته
سقف خرید و نگهداری رمزپول‌های پایه ثابت در هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شد
واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی
تورم نقطه به نقطه مسکن در شهریور ماه به ۳۶ درصد رسید