طرح عمرانی آبرسانی سد دیورش با هدف مشارکت فعالان اقتصادی جزء ۲۰ طرح نشان دار اداره کل امور مالیاتی استان گیلان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید خرّمی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان گفت: فاز نخست طرح عمرانی آبرسانی سد دیورش به منظور فراهم آوردن زمینه مشارکت مردم در پروژه ‍‌های عمرانی حوزه آب و در راستای مردمی سازی نظام مالیاتی، طرح نشان دار کردن مالیات و مشارکت دادن مؤدیان در تعیین محل مصرف مالیات‌ها جزء ۲۰ طرح نشان دار استان در اداره کل امور مالیاتی گیلان شد.

او افزود: این طرح با عنوان «انتقال آب از ایستگاه پمپاژ تا مخزن شهر‌های توتکابن و رستم آباد» با کد اجرایی ۱۳۰۷۰۰۲۳۰۹ جزء یکی از ۲۰ طرح نشان دار گیلان مشخص شده است که مؤدیان و فعالان اقتصادی استان می‌توانند با انتخاب آن به عنوان محل مصرف مالیات پرداختی خویش در اجرای هر چه سریع‌تر و بهتر آن مشارکت کنند.

به گفته مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان، طرح آبرسانی دیورش به منظور تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار برای ۵ شهر و ۲۸ روستای استان در حال اجرا است که فاز اول آن در صورت تأمین اعتبار لازم تا پایان سال آتی قابل بهره برداری خواهد بود.

وحید خرّمی، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان

خرّمی تصریح کرد: بدیهی است مشارکت فعالان اقتصادی گیلان در تأمین مالی این پروژه نشان دار، سبب تسریع در تأمین آب شرب باکیفیت برای بخشی از هم استانی‌های ما خواهد بود که طبیعتا می‌تواند رضایت خاطر و خشنودی مشارکت کنندگان در این امر را حتی به عنوان کاری خیر و باقیات و صالحات فراهم آورد، لذا بدین وسیله از کلیه مؤدیان و فعالان اقتصادی استان گیلان دعوت می‌شود در هنگام پرداخت مالیات خویش در صورت صلاحدید و تمایل محل مصرف آن را طرح نشان دار «انتقال آب از ایستگاه پمپاژ تا مخزن شهر‌های توتکابن و رستم آباد» با کد اجرایی ۱۳۰۷۰۰۲۳۰۹ انتخاب کنند. 

منبع: روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان

