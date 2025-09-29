شکست سفر الجولانی به نیویورک در رابطه با عادی سازی روابط با اسرائیل، توهم او منبی بر اینکه ثبات سوریه منوط به رضایت اسرائیل است، آشکار ساخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نتایج سفر ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه و سرکرده شبه نظامیان تحریرالشام به نیویورک، مجموعه‌ای از توهماتی را که دولت جدید و رسانه‌های حامی آن ماه‌ها ترویج می‌کردند، فروریخت.

اما برجسته‌ترین «رسوایی» که دامنگیر الجولانی شد، احتمالا شکست تلاش‌های آمریکا و دیگران برای متقاعد کردن رژیم تروریستی اسرائیل به امضای یک توافق امنیتی یا حتی ترتیب دادن دیداری بین او و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، بود. این در حالی است که الجولانی و اطرافیانش این سفر به آمریکا را فرصتی نادر برای کسب «به رسمیت شناختن» این رژیم تروریستی می‌دانستند.

شکست توهم روابط با اسرائیل

بحران پشت این طرز تفکر را خود الجولانی و شبه نظامیانش ساختند؛ زیرا معتقد بودند ثبات در دمشق و کسب حمایت‌های بین‌المللی، سیاسی، مالی و حتی عربی، تنها زمانی محقق می‌شود که رژیم تروریستی اسرائیل به فایده ماندن او و خدمات قابل ارائه توسط شخص الجولانی متقاعد شود.

سخنان اسعد الشیبانی، وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه با له له زدن در پی اسرائیلی‌ها برای کسب امتیازات مورد انتظار از به رسمیت شناختن رژیم جدید سوریه توسط اسرائیل، بر سادگی و ساده‌لوحی این رویکرد صحه گذاشت. الشیبانی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که سوریه‌ای متحد و باثبات، برای امنیت اسرائیل مفید است.

ادعای دروغین قهرمانی در عدم دیدار

در حالی که الجولانی و رسانه‌هایی مانند اسکای نیوز، الجزیره و العربیه که مدت‌ها حامی توافق امنیتی بین دمشق و تل‌آویو بودند، تلاش می‌کنند شکست در برگزاری دیدار‌های با اسرائیلی‌ها در سازمان ملل را یک عملیات قهرمانانه از سوی الجولانی جلوه دهند، افشاگری‌های کانال‌های صهیونیستی و خبرگزاری‌های بین‌المللی، به ویژه رویترز، جعلی بودن این ادعا را ثابت می‌کند.

کل کارزار رسانه‌ای که با حمایت دولت جدید، بر توافق تاکید می‌کرد، بار‌ها از تعهدات و امتیازاتی خبر داد که الجولانی آماده ارائه به رژیم تروریستی اسرائیل بود، از جمله ساقط کردن حق سوریه بر جولان اشغالی، موافقت با خلع سلاح جنوب سوریه، و باز کردن دمشق به روی اسرائیلی‌ها. تصویر منتشر شده از الجولانی در کنار «رئیس کنگره یهودی» نیز به‌خوبی میزان صمیمیت او نسبت به ابزار‌های «آژانس یهودی» را نشان می‌دهد، بدون آنکه امتیازات مورد انتظار را از اسرائیل دریافت کند.

فریب گذرگاه بشردوستانه سویداء

صحبت از رد گذرگاه بشردوستانه که رژیم تروریستی اسرائیل به بهانه آن به دنبال دسترسی زمینی به سویداء و جداسازی جنوب سوریه است، یک فریب مضاعف است. اولا، توافق‌نامه سوریه- آمریکا- اردن همان هدف رژیم تروریستی اسرائیل، یعنی ایجاد یک وضعیت ویژه برای سویداء را محقق کرده؛ زیرا رژیم الجولانی مدیریت خودگردان و نیرو‌های امنیتی جداگانه‌ای برای دروزی‌ها، و یک گذرگاه بشردوستانه را تایید کرده که کمک‌های بین‌المللی (که برخی از آنها اسرائیلی است) از آن عبور می‌کند.

ثانیا، تام باراک، فرستاده آمریکا، در تلاش است تا راهی پیدا کند که بدون به دردسر انداختن الجولانی، هدف بازگشایی یک گذرگاه زمینی با سویداء از جولان اشغالی محقق شود. کارمندان دفتر باراک به فرستادگانی از سویداء اطلاع داده‌اند که گذرگاه در راه است.

نیات واقعی اسرائیل: تجزیه و نفوذ نظامی

الجولانی نیازی به قهرمان‌بازی برای رد توافق امنیتی ندارد، زیرا رژیم تروریستی اسرائیل از طریق مجموعه‌ای از گام‌های عملی و سیاسی، در حال اجرای تمام اقداماتی است که نقض حاکمیت، تجزیه و فروپاشی سوریه را تضمین می‌کند. رژیم تروریستی اسرائیل دیگر تنها از راه دور پرونده سویداء را مدیریت نمی‌کند، بلکه تلاش جدی برای آموزش و تجهیز تروریست‌ها و سازماندهی فعالیت‌های نظامی در آنجا را آغاز کرده است.

همچنین رژیم تروریستی اسرائیل در حال تقویت روابط با قسد (نیرو‌های دموکراتیک سوریه) است و از تهدیدات ترکیه و سوریه و احتمال خروج نظامی آمریکا برای این منظور بهره می‌برد.

در قنیطره، درعا و حومه غربی دمشق، رژیم تروریستی اسرائیل دامنه حضور نظامی خود را گسترش داده و نقشه استقرار نیروهایش، فرصت بی‌سابقه‌ای برای اعمال فشار نظامی مستقیم بر سوریه، لبنان و اردن به طور همزمان و نیز دسترسی به منابع آبی بسیار مهم، فراهم کرده است. حرکت فزاینده رژیم تروریستی اسرائیل در حوض یرموک نشان‌دهنده قصد آن برای کنترل این منبع آب شیرین است.

نتیجه‌گیری: تلاش مذبوحانه الجولانی برای کسب مشروعیت

در مواجهه با این واقعیت‌ها، تلاش‌های الجولانی برای راضی کردن رژیم تروریستی اسرائیل به هر قیمتی، یک سعی مذبوحانه برای جستجوی مشروعیت در خارج و نزد این رژیم تروریستی به نظر می‌رسد.

رژیم تروریستی اسرائیل از همان روز‌های اول حضور او در دمشق، اقدامات الجولانی را رد کرده است و اکنون نیز خریدار او نیست. عجیب‌تر آنکه، الجولانی می‌داند که تل‌آویو تا مرز کشتن او در جولای گذشته پیش رفته بود و تنها با فشار مقامات ارشد آمریکایی از این اقدام منصرف شد، با این حال، او همچنان در پی رژیم تروریستی اسرائیل می‌دود، گویی که این رژیم تروریستی ناجی اوست.

منبع: الاخبار