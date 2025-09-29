همزمان با هفته ایمنی و آتش نشانی رژه ناوگان عملیاتی آتش نشانی در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی زنگ ایمنی وآتش نشانی در مدرسه دخترانه فاطمه الزهرا (س) به صدا درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته ایمنی و آتش نشانی و فرارسیدن هفتم مهر، رژه خودرو‌های عملیاتی و ناوگان سنگین سازمان آتش نشانی ازمبدا ایستگاه شهید صدیقی در بلوار فضل به سمت بلوار جانبازان، خیابان ۱۷ شهریور و خیابان امام (ره) برگزار شد. در رژه فوق که پرچم مقدس جمهوری اسلامی و سازمان آتش نشانی بر روی خودرو‌ها نصب شده بود؛ ناوگان عملیاتی سازمان، شامل موتورسیکلت‌های پیشرو و خودرو‌های سبک و سنگین ضمن رژه در خیابان‌های اصلی شهر آمادگی خود جهت انجام ماموریت‌های محوله و تامین ایمنی شهر را به نمایش گذاشته و درخلال رژه فوق یادو خاطره شهدای آتش نشان را نیز گرامی داشتند.همچنین طی مراسمی باحضور "حیدری" معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش نیشابور، " اسدی"رییس سازمان آتش نشانی و جمعی از معاونان و مدیران آموزش و پرورش و آتش نشانی، زنگ ایمنی در مدرسه دخترانه فاطمه الزهرا (س) واقع در خیابان احسان به صدا درآمد.

در حاشیه مراسم فوق که با حضور سرشار از مهرو محبت دانش آموزان این آموزشگاه نسبت به آتش نشانان و نجاتگران سازمان آتش نشانی برگزار گردید، نمایشگاهی از لوازم و تجهیزات آتش نشانی به همراه تعداد زیادی از نقاشی‌های زیبای دانش آموزان درباره شغل و حرفه آتش نشان به نمایش درآمده بود.

در این مراسم اجرای سرود، قرائت شعر و دکلمه درباره حرفه و جایگاه آتش نشان در جامعه توسط دانش آموزان نخبه و مستعد آموزشگاه فوق از دیگر برنامه‌های اجرا شده در حاشیه نواخته شدن زنگ ایمنی در سالجاری بود.

