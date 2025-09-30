باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی حسینی معاون بهبود تولیدات دامی این سازمان، با اشاره به الزامات قانونی ذبح دام در کشتارگاه‌ها، اظهار داشت: بر اساس ماده دو آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون سازمان دامپزشکی کشور هر نوع دام کشتاری باید در کشتارگاه ذبح شود و بر اساس بند ب ماده ۱ آن، دام کشتاری به هر نوع دام و طیوری که برای مصرف غذایی انسان کشتار می‌گردند اطلاق می‌گردد.

حسینی افزود: در حال حاضر ظرفیت کشتارگاه‌های فعال استان تنها پاسخگوی ۴۰ درصد از حجم تولید ما است. در سال‌های گذشته نیز به دلیل محدودیت‌های بازار و رقابت با محصولات سایر استان‌ها، امکان فروش بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید از این طریق فراهم نبود. بر همین اساس، درخواست‌های لازم را برای تخصیص سامانه سماسط به وزارتخانه ارائه کردیم تا بتوانیم مجوز جوجه‌ریزی را متناسب با ظرفیت تحویل به کشتارگاه‌ها تنظیم کنیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: خوشبختانه در یک تا دو سال گذشته، با تلاش و بازاریابی انجام‌شده توسط کشتارگاه‌ها و استقبال قابل توجه مردم از مرغ کشتار روز، همچنین با مصوبه تنظیم بازار استان مبنی بر لزوم تحویل حداقل ۳۰ درصد مرغ تولیدی با قیمت مصوب به صورت هفتگی و با هماهنگی کامل اتحادیه مرغداران (به نمایندگی از مرغداران)، سهمیه ۳۰ درصدی تحویل به کشتارگاه را به واحد‌های پرورشی ابلاغ می‌کنیم.

معاون بهبود تولیدات دامی در ادامه بر برنامه بلندمدت خود تأکید کرد: رسالت ما این است که با همکاری اداره کل دامپزشکی، اتحادیه و مدیران کشتارگاه‌ها، از طریق فرهنگ‌سازی و ترویج مصرف محصولات بهداشتی، سهم مرغ کشتارگاهی را به تدریج افزایش داده و در نهایت به عرضه ۱۰۰ درصدی مرغ تولیدی استان به صورت کشتار روز و کاملاً بهداشتی دست یابیم.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاورد‌های عظیم استان در مسیر خودکفایی اشاره کرد و گفت: پیش از اجرای طرح خودکفایی از سال ۱۳۹۹، استان ما وابسته به واردات مرغ از همسایگان بود و واحد‌های فعال معدودی داشتیم؛ اما امروز با اقتدار ۳۲۹ واحد مرغداری فعال داریم که سالانه ۷۱ هزار تن گوشت مرغ تولید می‌کنند.

وی آمار‌های رشد را اینگونه اعلام کرد: از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه، جوجه‌ریزی بیش از ۱۳.۵ میلیون قطعه انجام شده که حاصل آن تولید بیش از ۲۴ هزار تن گوشت مرغ و رشد ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

حسینی در پایان با اشاره به برنامه‌های آینده خاطرنشان کرد: برای تداوم این روند رشد، ۲۶۶ واحد جدید در حال احداث داریم که با راه‌اندازی آنها، ظرفیت تولید سالانه استان حدود ۶۱ هزار تن دیگر افزایش خواهد یافت.

شایان ذکر است سازمان جهاد کشاورزی، متولی حمایت از کل زنجیره تولید اعم از واحد‌های پرورش مرغ اجداد، لاین، مرغ مادر، کارخانجات جوجه کشی، واحد‌های پرورش مرغ گوشتی و مرغ تخمگذار، کارخانجات دام و کشتارگاه‌ها است و تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا محصولی باکیفیت، سالم و به صورت بهداشتی و با قیمت مناسب به دست مردم استان برسد.

