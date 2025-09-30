دکتر سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در خوی گفت: دیارشمس در عرصه عرفان کشور، هم نور و هم حرارت می دهد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - مراسم اختتامیه یازدهمین همایش بین المللی شمس ومولانا با حضوردکتر صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ، دکتر نورالدین آهی مشاور رئیس جمهور در امور احزاب و تشکل های سیاسی، استاندار، مدیران کل ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و گردشگری و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی در مجتمع بوتراب خوی برگزار شد. 

دکتر سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در این مراسم گفت: شمس تبریزی در خوی زندگی کرده و آرام گرفته ولی متعلق به تمام دنیا است و همه عاشقان عرفان دلباخته شمس ودیار شمس شهر دارالمؤمنین خوی می باشند. 

وی افزود: امروز دیار شمس به همه شمس پویان و عاشقان عرفان و معرفت هم نور میدهد و هم حرارت بطوری که آنها را هرساله به دیار شمس می کشاند. 

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه خطالب به مسئولین آموزش و پرورش و دانشگاه ها گفت: در دانشگاه ها و مدارس عرفان شمس تبریزی را به دانشجویان و دانش آموزان تدریس کنید تا بر زندگی کردن در دیار شمس افتخار نمایند. 

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در پایان سخنان خود پیام ریاست محترم جمهور دکتر پزشکیان به یازدهمین همایش بین المللی شمس و مولانا را قرائت کردند. 

لازم به ذکر است: دکتر صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری از آرامگاه شمس تبریزی و پروژه فاخر در دست احداث بازدید کرد.

