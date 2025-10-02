شهوندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قراردادن ضریب شاغلین برای متقاضیان استخدامی آموزش و پرورش اابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آموزش و پرورش هر ساله به منظور کمبود نیرو اقدام به برگزاری آزمون می‌کند. اما گاهی ظرفیت پذیرش اعلام شده در دفترچه آزمون، اغلب کمتر از نیاز واقعی یا تعداد داوطلبان واجد شرایط است. این شکاف بین نیاز و پذیرش، منجر به ایجاد صف طولانی از کارنامه سبز‌ها می‌شود که شایستگی لازم را دارند می‌شود.

اما قرار دادن ضریب شاغلین مشکلاتی را پیش روی آنها قرار داده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام ما خواستار تکمیل ظرفیت قطعی با پذیرش بالا برای کارنامه سبز‌ها هستیم. چرا باز ازمون مجدد ما‌ها که تایید صلاحیت شدیم مصاحبه دادیم گزینش شدیم. در شرایطی که اعمال ضریب شاغلین بوده و آزمون کتبی قبول شدیم. پس لایق استخدامی هستیم. خواهش می‌کنم صدای ما را به گوش مسئولان برسانید.

