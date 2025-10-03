منصور شیشهفروش بامداد جمعه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پس از زمینلرزه اصلی در شمالشرق زواره، تاکنون پنج پسلرزه در این منطقه ثبت شده است.
وی افزود: بزرگی این پسلرزهها به ترتیب ۲.۳ دهم، ۳، ۲.۹ دهم، ۳.۱ دهم و ۱.۶ دهم در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) گزارش شده است.
وی ادامه داد: تیمهای ارزیاب مدیریت بحران از لحظه وقوع زمینلرزه در منطقه حضور یافته و همچنان در حال بررسی شرایط و پیامدهای احتمالی این رخداد هستند.
به گزارش ایرنا، مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از وقوع زمینلرزهای به بزرگی ۵.۳ ریشتر در حوالی زواره از توابع استان اصفهان خبر داد.
این زمینلرزه بامداد امروز، جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴، ساعت پنج دقیقه و سه ثانیه به وقت محلی رخ داد.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری، کانون زمینلرزه در عرض جغرافیایی ۳۳.۸۸ و طول جغرافیایی ۵۲.۹۵ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شد.
این زمینلرزه در ۶۳ کیلومتری زواره، ۷۷ کیلومتری اردستان و ۷۷ کیلومتری مهاباد از توابع استان اصفهان به ثبت رسید
همچنین نزدیکترین مراکز استان به کانون زمینلرزه، اصفهان در فاصله ۱۷۹ کیلومتری و سمنان در فاصله ۱۹۳ کیلومتری گزارش شد.