باشگاه خبرنگاران جوان - محیط زیست یکی از مهمترین منابع تامین کننده نیاز انسان است و به ما فرصت زندگی میدهد؛ بنابراین حفظ و حراست از این نعمت خداوندی ضروری به نظر میرسد. به همین منظور مراسم دوستانه پیشکسوتان محیط زیست و فعالان دوستداران طبیعت با حضور بازگیر"مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی ومسئولیتهای اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی برگزار شد. این مراسم با استقبال گرم نوربخش ریاست محترم سازمان محیط زیست شهرستان نیشابور، همت آبادی از اعضای شورای شهرستان و پیشکسوتان و فعالان محیط زیست شهرستانهای نیشابور، سبزوار، و زبرخان و دوستداران طبیعت و خبرنگاران در دبیرستان محبی شهرستان نیشابور همراه بود.
در این دورهمی دوستانه پیشکسوتان محیط زیست و فعالان و دوستداران طبیعت با دکتر بازگیر به گفتوگو نشستند و به مسائل ومشکلات محیط زیست پرداختند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی
