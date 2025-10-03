باشگاه خبرنگاران جوان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: یک فروند بالگرد هلال احمر که برای نجات یک کوهنورد به قله سن بران اشترانکوه اعزام شده بود از دسترس ارتباط رادیویی خارج شده است و هم اکنون تیم های امدادی و تخصصی به محل اعزام شده اند.

سعید پورعلی افزود: در پی درخواست یک کوهنورد از هلال احمر برای کمک به وی در ارتفاعات سن بران، یک فروند بالگرد امدادی از کرمانشاه عازم پد ازنا شده و گفته می شود پنج امدادگر و چهار خدمه پردازی داشته است.

وی اظهار داشت: تاکنون اطلاع موثقی در خصوص سقوط این بالگرد حاصل نشده است اما با توجه به مشاهده دود در این ارتفاعات و قطع ارتباط بالگرد با پایگاه پروازی، بروز حادثه احتمال دارد.

وی با بیان اینکه پدیده جوی نامساعدی در منطقه گزارش نشده است ادامه داد: پیاده روی برای رسیدن به منطقه از محل روستای کمندان حدود. ۷ تا ۸ ساعت طول می کشد که این های امدادی به محل اعزام شده اند همچنین اعزام بالگرد امدادی نیز با نظر متخصصان برای پرواز در شب در ارتفاعات سن بران تصمیم گیری می شود.

منبع: ایرنا