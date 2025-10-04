ورود موتورسیکلت به تونل ممنوع است یا خیر؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0631\u062f\u062f \u062a\u0645\u0627\u0645\u06cc \u0645\u0648\u062a\u0648\u0631\u0633\u0648\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0646\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631\u06cc \u0645\u0645\u0646\u0648\u0639 \u0627\u0633\u062a. \u0627\u0646\u0628\u0627\u0634\u062a \u06af\u0627\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0644\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u062a\u0648\u0646\u0644\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644 \u0648\u0627\u0698\u06af\u0648\u0646\u06cc \u0646\u0627\u06af\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0645\u0648\u062a\u0648\u0631\u0633\u06cc\u06a9\u0644\u062a \u0633\u0648\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0645\u0633\u0645\u0648\u0645\u06cc\u062a \u0648 \u0628\u06cc\u0647\u0648\u0634\u06cc \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0645\u0646\u0648\u0639\u06cc\u062a \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0\n\u00a0