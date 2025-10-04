باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ورود موتورسیکلت به تونل ممنوع است یا خیر؟ + فیلم

تردد تمامی موتورسواران از تونل‌های شهری ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تردد تمامی موتورسواران از تونل‌های شهری ممنوع است. انباشت گازهای آلاینده در داخل تونل‌ها و احتمال واژگونی ناگهانی موتورسیکلت سوار به دلیل مسمومیت و بیهوشی دلیل این ممنوعیت است.

 

 

