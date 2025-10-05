باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
معرفی یک بازی استراتژیک که خلاقیت کودکان را تحریک می‌کند + فیلم

کارشناس و طراح بازی و سرگرمی در مورد بازی‌های کودکان نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید الیاس موسوی، کارشناس و طراح بازی و سرگرمی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص بازی استراتژیک که خلاقیت کودکان را تحریک می‌کند؛ توضیحاتی ارائه کرد.

 

 
