معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان از دستگاه‌های اجرایی استان خواست با توجه به آغاز فصل سرما، نسبت به آماده‌سازی گرمخانه‌ها برای اسکان شبانه کارتن‌خواب‌ها و متکدیان اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  علی‌اکبر ورمقانی در جلسه کمیته ساماندهی گرمخانه‌های سنندج اظهار کرد: تکدی‌گری و کارتن‌خوابی واقعیت‌های اجتماعی هستند، اما باید برای کنترل و کاهش آنها تلاش کنیم.

وی افزود: نباید اجازه دهیم افراد بی‌خانمان به دلیل ماندن در سرما جان خود را از دست بدهند؛ فعالیت گرمخانه‌ها می‌تواند نجات‌بخش این افراد باشد.

ورمقانی همچنین تأکید کرد: همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید در جمع‌آوری و اسکان معتادان، متکدیان و کارتن‌خواب‌ها با شهرداری‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر همکاری کنند.

معاون استاندار کردستان، پدیده‌های اعتیاد، تکدی‌گری و کارتن‌خوابی را از معضلات اجتماعی دانست و گفت: هرچند بخشی از این مشکلات ناشی از سودجویی برخی افراد است، اما بخش دیگری نیازمند کار‌های فرهنگی و پژوهشی عمیق برای حل ریشه‌ای آنهاست.

در حال حاضر ۹ شهرستان استان کردستان دارای گرمخانه فعال هستند و شهرستان سروآباد به دلیل پاکی از اعتیاد و نبود تکدی‌گری، نیازی به گرمخانه و کمپ ماده ۱۶ ندارد.

