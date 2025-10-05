معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان:

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- علی‌اکبر ورمقانی در مراسم جشن عاطفه‌ها که به همت بانک سپه استان برگزار شد، ضمن تقدیر از خدمات این بانک گفت: بسیاری از مدارس استان نیازمند مرمت، بازسازی و تجهیز هستند و با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، انتظار می‌رود بانک‌ها در کنار خیرین و مردم به این حوزه ورود کنند.

وی با بیان اینکه هزینه در آموزش، سرمایه‌گذاری برای آینده ایران است، از همراهی بانک سپه در پرداخت تسهیلات به کسبه آسیب‌دیده از آتش‌سوزی پاساژ آشنا در سنندج قدردانی کرد و آن را اقدامی ارزشمند دانست.

معاون استاندار همچنین ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: امنیت امروز استان، از مرز‌ها تا جاده‌ها و شهرها، حاصل تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های انتظامی است.

ورمقانی با یادآوری توطئه‌های متعدد دشمنان به سرکردگی آمریکا از ابتدای انقلاب تاکنون افزود: در دوران دفاع مقدس، اتحاد مردم موجب ناکامی دشمن شد و در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز، دشمن با اتکا به رسانه‌ها و فناوری‌های نوین نظامی، اشتباه خود را تکرار کرد و با نادیده گرفتن نقش مردم شکست خورد.

وی تصریح کرد: در تجاوز ۱۲ روزه رژیم جعلی صهیونیستی به کشورمان، جمعی از دانشمندان، فرماندهان و حدود یک‌هزار شهروند بی‌گناه به شهادت رسیدند، اما دشمن نتوانست عزم ملت ایران در دفاع از نظام و میهن را تضعیف کند. پیوند باور‌های دینی و حس میهن‌دوستی، انسجام ملی را تقویت کرد تا جایی که حتی منتقدان نظام نیز حرکات دشمن را محکوم کردند.

ورمقانی با بیان اینکه اتفاقات اخیر وظایف مسئولان را سنگین‌تر کرده است، افزود: باید از این انسجام ملی پاسداری کنیم و این امر جز با درک مردم و احترام به دیدگاه‌های مختلف ممکن نیست.

وی با اشاره به توانمندی نسل جوان گفت: نسل امروز فهیم و آگاه است و باید با استفاده از ظرفیت نخبگان و بهره‌گیری درست از جنبه‌های مثبت فضای مجازی، در مسیر آگاه‌سازی و هدایت آنان سرمایه‌گذاری کنیم.

بانک سپه استان تاکنون در قالب پویش مهر بانک سپه، ۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۴۵۰ میلیون تومان برای دانش‌آموزان نیازمند شهر‌های سنندج و سقز تهیه و توزیع کرده است.