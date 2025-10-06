باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هادیزاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل، از پیشبینی برداشت ۵۵ هزار و ۴۹۰ تن پرتقال از سطح ۲۳۷۰ هکتار باغهای این شهرستان در امسال خبر داد و گفت: این میزان تولید، آمل را به یکی از قطبهای اصلی تولید پرتقال در استان و کشور تبدیل خواهد کرد.
او در ادامه با اشاره به اهمیت تولید مرکبات در اقتصاد منطقه، افزود: تولید پرتقال در آمل نقش بسزایی در اشتغالزایی و رونق اقتصادی شهرستان دارد و سازمان جهاد کشاورزی نیز با ارائه آموزشهای تخصصی، تامین نهادههای با کیفیت و ارائه تسهیلات حمایتی، در تلاش است تا از باغداران این منطقه حمایت کند.
هادیزاده همچنین بر لزوم توجه به فرآوری و بستهبندی مناسب محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: با فرآوری و بستهبندی استاندارد، میتوان ارزش افزوده محصولات تولیدی را افزایش داد و زمینه صادرات آنها به بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کرد.
شهرستان آمل با دارا بودن باغات حاصلخیز و شرایط آب و هوایی مناسب، یکی از مهمترین مناطق تولید مرکبات در کشور محسوب میشود و پرتقال تولیدی این شهرستان به دلیل کیفیت بالا، طعم مطلوب و ماندگاری مناسب، از شهرت و محبوبیت ویژهای در بین مصرفکنندگان برخوردار است.