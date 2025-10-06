رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با تلاش دادگستری استان، ۱۰۵ میلیارد تومان به چرخه تسهیلات بانکی و اقتصادی استان بازگردانده شد و وصول معوقات بانکی از بدهکاران دانه درشت در دست کار است.

باشگاه خبرنگاران جوان، حیدر آسیابی گفت: مبلغ ۱۰۵ میلیارد تومان با تلاشهای کمیته پیگیری مطالبات بانکی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۴ از بدهکاران کلان بانکی پس گرفته شد و به بیت المال بازگشت.
آسیابی افزود: لیست بدهکاران کلان بانکی به تفکیک هر بانک، اخذ و در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با حضور مدیران بانکهای مربوطه، ساز و کار و زمان بازپرداخت این تسهیلات، تعیین میشود.
آسیابی، تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد کسانی که تسهیلات اشتغالزایی و تولید را در جای دیگر هزینه کردند در چرخه تولید و اشتغال استان خلل وارد کنند.
وی افزود: وصول معوقات بانکی در راستای کمک به رونق اقتصاد و بازگشت پول به بانکها برای تزریق تسهیلات به سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی استان صورت گرفته است.
آسیابی گفت: سال گذشته نزدیک به ۲۴۱ میلیارد تومان از مطالبات بانکی وصول شد.
منبع: دادگستری