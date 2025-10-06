باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بانگ زندگی در فصل گاوبانگی + فیلم

از ابتدای شهریور تا پایان مهر را فصل گاوبانگی گوزن قرمز ایرانی می‌نامند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این فصل محیط بانان فرماندهی و پاسگاه موقت محیط بانی پارک ملی گلستان از هزار رأس مرال حفاظت می‌کنند.

 

