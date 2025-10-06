باشگاه خبرنگاران جوان - سعید بیاری گفت: این تعداد در قالب یک میلیون و ۱۵۸ هزار و ۳۶۰ خانوار، در چارچوب طرح ملی کالابرگ الکترونیکی برای دهکهای یکم تا هفتم درآمدی، تحت پوشش این طرح قرار گرفتهاند.
او با بیان که مهلت استفاده از این مرحله تا پایان آبانماه است، افزود: دهکهای یکم تا سوم از ۱۹ شهریور و دهکهای چهارم تا هفتم از ۲۹ شهریور ماه، مشمول دریافت این اعتبار شدهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، درباره سبد کالایی این طرح گفت: ۱۱ قلم کالای اساسی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار (شیر کمچرب، پنیر، ماست کمچرب، تخممرغ، گوشت مرغ، گوشت منجمد گوساله، ماکارونی، برنج، قند، شکر و حبوبات) در این طرح گنجانده شده است.
بیاری با اشاره به تفاوت میزان اعتبار برای دهکهای مختلف، توضیح داد: به هر فرد در دهکهای یکم تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و به افراد دهکهای چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان اعتبار تعلق گرفته است.
او افزود: در این مرحله، امکان انتخاب آزادانه کالاها با برندهای مختلف و نیز خرید بیش از میزان تعیینشده (در چارچوب سقف اعتبار) برای خانوارها فراهم شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس از تغییر عنوان «گوشت مرغ» به «گوشت سفید» از ۱۲ مهر خبر داد و گفت: این تغییر به منظور تنوعبخشی به سبد خرید و توجه به تفاوتهای فرهنگی و اقلیمی انجام شده و امکان خرید انواع گوشت سفید از جمله مرغ، بوقلمون، بلدرچین و آبزیان را فراهم میکند.
بیاری با اشاره به حضور بیش از چهار هزار و ۵۰۰ فروشگاه زنجیرهای و خرد در شبکه توزیع این طرح، از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفاتی مانند کمفروشی، گرانفروشی یا فروش اجباری، موضوع را به ادارات صنعت، معدن و تجارت، اصناف، تعزیرات یا تعاون شهرستان خود گزارش دهند.
بیاری به شهروندان غیرمشمول (دهکهای هشت تا ۱۰) که نسبت به دهکبندی اعتراض دارند، توصیه کرد اعتراض خود را از طریق سامانه حمایت معیشتی به نشانی hemayat.mcls.gov.ir یا تلفن ۰۲۱۶۳۶۹ ثبت کنند.
منبع: تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس