باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گفته دیده‌بان حقوق بشر (HRW)، طرح ترامپ برای غزه جایگزینی برای اقدام فوری بین‌المللی برای محافظت از غیرنظامیان و تضمین پاسخگویی در قبال جنایات جدی مرتکب شده در طول جنگ اسرائیل علیه فلسطینیان نیست.

این گروه افزود که طرح ۲۰ ماده‌ای رئیس جمهور ایالات متحده مستقیماً به مسائل حقوق بشر یا پاسخگویی در قبال سوءاستفاده‌های شدید نمی‌پردازد. این گروه از دولت‌ها خواست تا تحریم‌های تسلیحاتی و تحریم‌های هدفمند اعمال کنند و از دادگاه کیفری بین‌المللی مطابق با تعهدات قانونی خود برای جلوگیری و توقف تخلفات توسط همه طرف‌ها، صرف نظر از اینکه طرح ترامپ پیش می‌رود یا خیر، حمایت کنند.

عمر شاکر، مدیر اسرائیل و فلسطین دیده‌بان حقوق بشر گفت: «دو سال از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، جریانی به ظاهر بی‌پایان از جنایات علیه غیرنظامیان را به همراه داشته است که هیچ گونه توقف یا عدالتی برای آنها وجود نداشته است. دولت‌ها نباید منتظر تصویب طرح ترامپ یا هر طرح دیگری باشند تا برای جلوگیری از آسیب بیشتر به کسانی که بیشتر در معرض خطر هستند، اقدامی انجام دهند.»

این گروه افزود که مقیاس ویرانی در غزه و الگوی حملات، بی‌اعتنایی اسرائیل به تعهداتش ذیل قوانین بین‌المللی را نشان می‌دهد.

منبع: الجزیره