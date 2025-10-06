باشگاه خبرنگاران جوان - تبدیل وضعیت ایثارگران، یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مهم در حوزه حقوق استخدامی و حمایت از جامعه ایثارگری کشور است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به صورت جدی در دستور کار نهاد‌های اجرایی و نظارتی قرار گرفته است. با توجه به اینکه آنها یکی از ارکان‌های مهم نظام مقدس انقلاب اسلامی هستند؛ اما روند استخدامی آنها در دستگاه‌های اجرایی با تاخیرمواجه شده است.

شهروندخبرنگار با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

گروهی از فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد از بلاتکلیفی پرونده‌های استخدامی خود خبر داده‌اند. این افراد که در آزمون استخدامی ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ برای تصدی پست «نگهبانی دانشگاه» پذیرفته شده‌اند، اعلام کرده‌اند با وجود قبولی در آزمون، تعیین بودجه و ابلاغ ردیف استخدامی، پرونده‌های آنها به دلیل تعلل و پاسکاری اداری بین ارگان‌های مربوطه بلاتکلیف مانده است. بر اساس اعلام این گروه، آخرین وضعیت پرونده به «عدم امضای نامه نهایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور» رسیده است. به گفته آنها، این بلاتکلیفی نه تنها حق مسلم ایثارگران، بلکه نقض آشکار قانون برنامه ششم توسعه و تخلفی جرمی محسوب می‌شود. لطفا پیگیری‌های لازم را به عمل آورید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.