شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت وام ازدواج ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وام ازدواج یک نوع تسهیلات مالی است که توسط دولت به زوج‌های جوانی که به تازگی زندگی مشترک خود را آغاز کردند؛ اعطا می‌شود تا حمایتی در جهت تامین هزینه‌های اولیه برای آغاز زندگی مشترک باشد.

اما شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به بیان این مشکلات پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکلات شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام بنده اواسط تیرماه مدارک کامل به بانک صادرات تحویل دادم و منتظر پرداخت پول بودم که خبری نشد، اول شهریور مراجعه کردم به بانک که گفتند تا ۶ماه دیگر واریز می‌شود. در صورتی که برادر خودم هفته قبل از این به محض اینکه مدارک کامل تحویل بانک ملی داد، پرداخت کردند. بانک‌های دیگر مثل ملی و ملت و تجارت در پرداخت سریع هستند. با پیگیری‌های زیاد گفتند بانک صادرات بودجه برای پرداخت وام ازدواج ندارد. لطفا پیگیری کنید.

