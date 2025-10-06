اسرائیل مدعی شد به پایگاه نیروهای رضوان حزب الله حمله کرده و یک فرمانده را ترور کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در ادامه تشدید تنشهای مرزی، جنگندههای رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ارتفاعات روستای «زغرین» در منطقه «جرود الهرمل» در شرق لبنان را بمباران کردند. ارتش این رژیم مدعی شده است که این حملات را با هدف قرار دادن اردوگاههای آموزشی یگان رضوان وابسته به حزب الله لبنان انجام داده است.
در همین ارتباط، ارتش رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیهای ادعا کرد که فعالیتهای نظامی در این مناطق را نقض تفاهمات با لبنان میداند. این در حالی است که پیش از این حملات، یک پهپاد صهیونیستی نیز خودرویی را در جاده زبدین شهر النبطیه در جنوب لبنان هدف قرار داده بود.
اسرائیل ادعا کرد که حسن علی جمیل عطوی، یکی از اعضای ارشد واحد دفاع هوایی حزبالله در منطقه النبطیه لبنان را ترور کرده است. بر اساس گزارش مرکز فوریتهای پزشکی وزارت بهداشت لبنان، این حمله پهپادی به شهادت دو نفر و مجروح شدن یک تن دیگر منجر شد.
طبق گزارشها، عطوی رهبری بازسازی این واحد را بر عهده داشت و رابط کلیدی با تامینکنندگان تجهیزات نظامی بود. ارتش اسرائیل ادعا کرد که اقدامات این فرد "تفاهمات" موجود بین اسرائیل و لبنان را نقض میکند.
این حوادث در شرایطی رخ میدهد که تنشها در مرزهای جنوب لبنان به رغم برقراری آتشبس قبلی، همچنان در حال تشدید است.
منبع: الجزیره