باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- شیرزاد جمشیدی، مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، گفت: اصلیترین متغیر در شناسایی ماینرهای غیرمجاز، گزارشهای مردمی است.
او ادامه داد: طبق مجوزهای شرکت توانیر، برای هر دستگاه کشفشده پاداشی به گزارشدهندگان پرداخت میشود. در همین راستا، امسال تاکنون ۱۷۰ میلیون تومان پاداش به شهروندان گزارشدهنده در استان اختصاص یافته است.
ساختار جدید برای مبارزه با استخراج غیرقانونی
جمشیدی از تغییر رویکرد در مبارزه با ماینرهای غیرمجاز خبر داد و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری، با دستورالعملهای شرکت توانیر اقدام به اصلاح ساختارهای موردنیاز کردهایم. بر همین اساس، کارگروههای شهرستانی مبارزه با تولیدکنندگان غیرمجاز رمزارز به ریاست فرمانداران تشکیل شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: با تشدید اقدامات میدانی و همراهی دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران، ۴۸۸ محل مشکوک مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه، ۱۷۰ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۱۹ محل کشف و جمعآوری شد.
وی تأکید کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۰۰ درصدی را نشان میدهد.
جمشیدی درباره سرنوشت ماینرهای غیرقانونی توقیفشده نیز توضیح داد: طی سال جاری و با پیگیریهای مستمر، تعداد ۴۱۱۰ دستگاه ماینر موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی، با نظارت کارشناسان توزیع برق لرستان امحا شد.
با وجود برخوردهای گسترده، پرداخت پاداش به گزارشگران و امحای هزاران دستگاه، استخراج غیرمجاز رمزارز همچنان در لرستان بهعنوان یک معضل جدی در مصرف برق مطرح است؛ معضلی که مقابله با آن نیازمند تداوم همکاری مردم، دستگاههای نظارتی و نهادهای قضایی خواهد بود.