مکرون از لکرنو خواست مذاکرات نهایی تشکیل دولت را تا چهارشنبه انجام دهد.

کاخ الیزه روز دوشنبه به رسانه‌ها اطلاع داد که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، از سِباستیان لِکرنو، نخست‌وزیر مستعفی، خواسته است به منظور ثبات کشور، «مذاکرات نهایی» در مورد تشکیل دولت را با اعضای احزاب پارلمانی تا عصر روز چهارشنبه انجام دهد.

بر اساس اعلام دفتر ریاست جمهوری، مکرون از لِکرنو و دیگران خواسته است تا برای «تعریف یک پلتفرم اقدام و ثبات برای کشور» گفت‌و‌گو کنند.

این خبر پس از استعفای لِکرنو از سمت نخست‌وزیری اعلام شد که او آن را به اختلافات بین اعضای دولتش از احزاب مختلف نسبت داد. لِکرنو در تاریخ ۱۰ سپتامبر به عنوان رئیس دولت سوگند یاد کرد و فهرست وزرای خود را تنها یک روز قبل از ترک پستش اعلام کرده بود.

برونو لو مایر از دولت فرانسه خارج شد

«برونو لو مایر»، وزیر نیرو‌های مسلح و امور کهنه‌سربازان فرانسه، روز دوشنبه و کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتصاب، اعلام کرد که استعفای خود را از دولت ارائه داده و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، این استعفا را پذیرفته است.

لو مایر در پستی در شبکه ایکس (X)، تصمیم خود برای پیوستن به دولت «سباستین لکرنو»، نخست‌وزیر سابق، را اقدامی میهنی خواند، اما خاطرنشان کرد که این تصمیم «واکنش‌های غیرقابل درک، نادرست و نامتناسبی را در برخی محافل برانگیخته است.» او نوشت: «هیچ موقعیت فردی نباید عملکرد صحیح کشور و نهاد‌های ما را مسدود کند. امیدوارم این تصمیم امکان ازسرگیری بحث‌ها با هدف تشکیل یک دولت جدید را که فرانسه به آن نیاز دارد، فراهم کند.»

منبع: خبرگزاری فرانسه