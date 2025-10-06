باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کرملین روز دوشنبه فاش کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، یک گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، انجام داده و در مورد وضعیت فعلی خاورمیانه و همچنین طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، برای پایان دادن به جنگ در غزه بحث کرده‌اند.

دولت روسیه در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «ولادیمیر پوتین موضع ثابت روسیه را به نفع یک حل‌وفصل جامع مسئله فلسطین بر اساس اصول حقوق بین‌الملل تأسیس‌شده، مجدداً تأیید کرد.» کرملین افزود: «علاوه بر این، تبادل نظر در مورد سایر مسائل منطقه‌ای انجام شد. به طور خاص، علاقه‌مندی به یافتن یک راه‌حل مذاکره‌ای برای وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و همچنین تثبیت بیشتر در سوریه ابراز شد.»

رئیس‌جمهور روسیه پیش از این اعلام کرده بود که کشورش آماده است تا از طرح ترامپ برای غزه حمایت کند و فکر می‌کند تونی بلر، نخست‌وزیر سابق انگلیس، گزینه خوبی برای ریاست نهاد بین‌المللی نظارت بر غزه در دوران پس از جنگ خواهد بود.

