افزایش چندبرابری مجازات جرائم رانندگی در ترکیه + فیلم

مجازات حبس و جریمه‌های صد‌ها هزار لیری در انتظار رانندگان متخلف در ترکیه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیش نویس قانون جدید دولت ترکیه مجازات های سنگینی برای رانندگان متخلف در نظر گرفته شد.

براساس گزارش ها تخلفاتی مانند استفاده از پلاک جعلی و فرار از صحنه تصادف مشمول برخوردهای شدید قانونی خواهند بود.

 

