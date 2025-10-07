افزایش چندبرابری مجازات جرائم رانندگی در ترکیه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u067e\u06cc\u0634 \u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u062f\u0648\u0644\u062a \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u0645\u062c\u0627\u0632\u0627\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0633\u0646\u06af\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0645\u062a\u062e\u0644\u0641 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0634\u062f.\n\u0628\u0631\u0627\u0633\u0627\u0633 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0647\u0627 \u062a\u062e\u0644\u0641\u0627\u062a\u06cc \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u067e\u0644\u0627\u06a9 \u062c\u0639\u0644\u06cc \u0648 \u0641\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0635\u062d\u0646\u0647 \u062a\u0635\u0627\u062f\u0641 \u0645\u0634\u0645\u0648\u0644 \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\n