باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - صبح امروز سه شنبه ۱۵ مهرماه نشست خبری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اهالی رسانه در سالن فجر وزارت گردشگری برگزار شد.

پیشی گرفتن ایران در حوزه ثبت‌جهانی آثار فرهنگی

در این نشست علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور با تشریح تازه‌ترین دستاوردهای وزارت میراث‌فرهنگی گفت: تعداد موزه‌های کشور که در گذشته ۷۲۵ موزه بود، با تلاش‌های انجام‌شده به ۸۵۶ موزه افزایش یافته است. این رشد بیانگر گسترش زیرساخت‌های فرهنگی و تقویت پیوند میان جامعه و میراث تمدنی ایران است.

وی افزود: در بخش ثبت جهانی آثار، پیش‌تر ۴۷ اثر در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده بود که امروز این رقم به ۵۵ اثر افزایش یافته است. جلوتر از برنامه هفتم در حال حرکت هستیم. تاکنون ۶۷۳ اثر غیرمنقول در کشور به ثبت رسیده لست و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، این رقم باید تا پایان برنامه به ۹۵۰ اثر برسد. در حوزه تعیین و مستندسازی نقشه حریم آثار تاریخی نیز تاکنون ۱۷۴ حریم تعیین شده و در زمینه جبران حقوق مالکانه، ۱۶ مورد در تعامل با وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط در دست اقدام است.

معاون میراث‌فرهنگی کشور گفت: در هفته دفاع‌مقدس، ۵۶ اثر مرتبط با این حوزه در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. بر اساس هدف‌گذاری‌ها‌ تعداد آثار ثبت‌شده در این حوزه باید به ۱۵۰ اثر افزایش یابد که این روند در حال پیگیری است.

وی ادامه‌داد: به‌تازگی نشستی با ارزیاب یونسکو که برای بررسی پرونده ثبت جهانی الموت به ایران سفر کرده برگزار شد؛ خوشبختانه نگاه مثبت و سازنده‌ای نسبت به این پرونده وجود دارد. در حال حاضر نیز ۵۸ پرونده در نوبت ثبت جهانی قرار دارد که نشان از جایگاه ممتاز و ظرفیت‌های عظیم فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی دارد.

برگزاری ۴۰۰ رویداد و جشنواره در استان‌ها

سپس انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری بیان کرد: هفته گردشگری امسال را مطابق سال‌های قبل برگزار کردیم، زیرا در شرایط خاصی قرار داشتیم. امیدواریم در این شرایط از همه توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که برخوردار بودیم استفاده کنیم. قصد داریم از تمام ظرفیت‌ استان‌ها استفاده کنیم و فقط به اصفهان و مشهد و این چنین شهرها بسنده نکنیم. تقریبا ۴۰۰ رویداد و جشنواره در سراسر کشور برگزار کردیم. گردشگری و تحول پایدار شعار امسال گردشگری جهانی بود، ما برای این شعار اقداماتی از سه الی چهار ماه قبل برنامه ریزی کردیم که حال حاضر درحال انجام کارها هستیم. برای نخستین بار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی توانست برای توانمندی جوامع، اعتبار قرض‌الحسنه داشته باشد.

باتوجه به اینکه پنج الی شش ماه درگیر بودیم، در گذشته غفلت بارگذاری اطلاعات را داشتیم. لذا امسال سه روستایمان را به عنوان روستاهای نمونه گردشگری انتخاب کردیم

جشن مهرگان، نماد شکرگزاری ایرانی است

سپس حق شناس مشاور فرهنگی وزیر میراث بیان کرد: جشن مهرگان را تبریک می‌گویم. یک جشن بسیار بزرگی است که از نیاکان به ما رسیده و در شاهنامه روز پیروزی فریدون بر ضحاک به عنوان جشن شکرگزاری است. این جشن امروز می‌تواند به کمک ایران بیاید. جشن مهرگان امروز می‌تواند به یاری ایران بیاید. این جشن در حقیقت آیینی برای سپاسگزاری از نعمت‌های الهی است.

وی ادامه‌داد: رسانه‌ها در سال جاری نقش مهمی در بازنمایی جایگاه فرهنگی و تاریخی جشن مهرگان ایفا کردند و این اهتمام، شایسته تقدیر است. انتظار دارم این جشن، در امتداد نوروز و به‌عنوان بخشی از تقویم فرهنگی ملی، مورد توجه و گرامیداشت عمومی قرار گیرد.

مشاور فرهنگی وزیر میراث‌فرهنگی از تشکیل شورای فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و گفت: این شورای فرهنگی گامی مهم در جهت راهبری منسجم امور فرهنگی این وزارتخانه است، در وزارتخانه سه معاونت فعال داریم که هر سه دارای ابعاد فرهنگی هستند. تشکیل شورای فرهنگی اقدامی راهبردی است که می‌تواند پیگیری موضوعات فرهنگی را با هماهنگی، عمق و اثربخشی بیشتری دنبال کند. همچنین احیای آیین‌های ملی و دینی، از جمله مهرگان، در کنار نوروز، ظرفیت مهمی برای تقویت انسجام اجتماعی، ترویج ارزش‌های فرهنگی و بازآفرینی هویت ایرانی اسلامی است.

وی تاکید کرد: همچنین با تدبیری که صورت گرفت بنا شد از نیروهای خارج از وزارتخانه هم استفاده کنیم تا مباحث را شکل دهد. یکشنبه نشستی با حضور وزیر داشتیم و امیدواریم گزارش‌های مستقلی ارائه کنیم. ان‌شاءالله زین پس خبرهایی که مستقیما دررابطه با نشاط اجتماعی و عوامل فرهنگی که در حوزه میراث فعالیت می‌کنند، بتوانیم این فضا را تقویت کنیم.

نمایشگاه یکی از مؤلفه های مهم روستا

جلالی معاون صنایع دستی ضمن تبریک روز روستا و عشایر بیان کرد: شب گذشته در ملایر برگزاری اختتامیه ششمین جشنواره منبت را داشتیم و امروز روز روستا است. روستا به بتن زندگی نزدیک می‌شود و معیشت روستا از طریق همین امر است. در مرکز همایش های صداوسیما نمایشگاهی برپا است و مولفه هایی در خصوص روستا است به نمایش گذاشته شده است. یکی از سیاست‌های کارشناسانه وزیر محترم تمرکز زدایی است. لذا صنایع دستی در این حوزه‌، در شهرستان‌ها نمایشگاه‌های ملی برگزار کردیم.

وی افزود: در سواد کوه بنا داریم نمایشگاهی برپا کنیم. صنایع دستی با انسجام و همگرایی همراه است و بناهای تاریخی که مرمت شده است درحال رونمایی هستند. هفته گذشته بنای ملک در استان زاهدان، با مرمت انجام شده به آثار صنایع دستی برگشت. همچنین سند زنجیره ارزش درحال بررسی است و ما موظف به نوشتن این سند شدیم که ۲۹ دستگاه پای کار هستند.

وی ادامه‌داد: با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری درحال توسعه این حوزه هستیم و در شاهرود حوزه صنایع دستی پوشش داده می‌شود. هفته آینده نمایشگاه ملی اردبیل را با حضور همه استان‌ها داریم. برنامه مهر ملی برای کالاهایی که قابلیت فروش دارند، درحال برنامه ریزی است. یک جهش فوق‌العاده در تسهیلات برای استان‌ها و جوامع بومی برنامه ریزی شده است. همچنین دو کلان پروژه برای اصفهان و سیستان بلوچستان داریم، طرح عملیاتی انجام شده است و امیدواریم با ابلاغ آیین‌نامه‌ را داشته باشیم‌.

سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ضمن خوشامدگویی به اصحاب رسانه بیان کرد: بارها تاکید کرده‌ام که همه مدیران کل استان‌های ما باید پاسخگو باشند. اطلاع دارم اکثریت استان‌ها ارتباط خوبی با اصحاب رسانه دارند. لذا همه مدیران باید پاسخگو باشند. لازم است تمامی استان‌ها در نشست‌های آنلاین با حضور خبرنگاران شرکت کنند.

وی در ادامه از روند ثبت جهانی مثنوی گفت: در پرونده ثبت مثنوی چند نکته مطرح است‌، ابتدا اینکه چه کشوری متقاضی است و سپس چه کشور‌هایی معترض‌اند. ما درخواست ثبت را ارائه دادیم، اما طرف ترک استدلال کرد که نسخه قونیه حدود چهل سال قدیمی‌تر از نسخه تهران است و مکتب مولانا نیز در قونیه شکل گرفته است. در ادامه یونسکو موضوع را از دستور خارج کرد و پیشنهاد داد که دو کشور برای ثبت مشترک به توافق برسند. در همان زمان با آقای اوروس، مشاور فرهنگی اردوغان، گفت‌و‌گو کردم. او فارسی صحبت می‌کرد و گفت تمایلی ندارد دو کشور وارد مناقشه فرهنگی شوند و بهتر است به توافق برسیم. از نظر حقوقی نسخه قونیه بر پایه مستندات تاریخی قدیمی‌تر و از نظر اصالت معتبرتر است؛ از این‌رو تصمیم گرفتیم درخواست ثبت مشترک ارائه دهیم تا هر دو نسخه تهران و قونیه در فهرست جهانی قرار گیرند.

صالحی‌امیری تأکید کرد: اگر ما با ترک‌ها ثبت مشترک نمی‌کردیم، آنها اثر را به نام خود ثبت می‌کردند و بعد ناگزیر وارد دعوای فرهنگی و حقوقی می‌شدیم؛ بنابراین تصمیم درست، ثبت مشترک بود تا از ظرفیت‌های فرهنگی هر دو کشور استفاده شود.

او ادامه داد: افغانستان نیز در این زمینه متقاضی رسمی نبود، اما پیشنهاد داد نامش به‌عنوان کشور زادگاه مولانا در پرونده گنجانده شود. ما مخالفتی نکردیم و با توجه به جایگاه بلخ در زندگی مولانا، این پیشنهاد پذیرفته شد. بدین‌ترتیب پرونده سه‌جانبه ایران، ترکیه و افغانستان شکل گرفت تا مثنوی به عنوان میراث مشترک جهانی ثبت شود.

وزیر میراث فرهنگی تصریح کرد: قاعده ثبت مشترک این است که اثر، میراث جهانی تلقی شود و، چون کلام مولانا جهانی است، این همکاری می‌تواند نماد وفاق فرهنگی ملت‌ها باشد. همان سخنی که در آرامگاه شمس گفتم: افغانی‌ها به سبب زادگاه، ما به دلیل زبان فارسی، و ترک‌ها به خاطر قونیه سهمی از این میراث داریم.

