\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0628\u0631\u06af\u0632\u06cc\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0641\u06cc\u0644\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647 \u0648 \u067e\u0648\u06cc\u0627\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u0648 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u062f\u0631 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f3\u06f0\u06f0 \u0627\u062b\u0631 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u067e\u0648\u06cc\u0627\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n