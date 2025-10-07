باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
خاطره‌بازی نسل‌ها با جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان + فیلم

عکس‌های دسته‌جمعی، بحث‌های طولانی و واکنش‌های احساسی کودکان و نوجوانان در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان تجربه‌ای فراموش نشدنی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- برگزیدگان فیلم‌های داستانی کوتاه و پویانمایی جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان اعلام شدند.

در جشنواره اصفهان بیش از ۳۰۰ اثر سینمایی و پویانمایی رقابت کردند.

 

