بندرعباس میزبان مرحله نهایی شانزدهمین مسابقات سراسری قرآن شرکت ملی گاز ایران

باشگاه خبرنگاران جوان ، در راستای گسترش فعالیتهای فرهنگی و قرآنی در سطح شرکت ملی گاز ایران، بندرعباس و منطقه ۶ عملیات انتقال گاز بهعنوان نماینده شرکت انتقال، میزبان مرحله نهایی شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، نهجالبلاغه و اذان با عنوان «بهار در بهار» شدند.
این رویداد دو هفته از ششم آبانماه آغاز خواهد شد و ویژه کارکنان و همسران کارکنان شرکت ملی گاز ایران برگزار میشود.
نشست هماهنگی این رویداد، با حضور طاها کبیری رئیس دارالقرآن کریم شرکت ملی گاز ایران، حمیدرضا بنیاسدی مدیر منطقه ۶ عملیات انتقال گاز، مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان و مسئولان شرکت پالایش گاز سرخون و قشم برگزار شد و ظرفیتهای فرهنگی و قرآنی بندرعباس مورد بررسی قرار گرفت.
طاها کبیری ضمن تقدیر از نگاه فرهنگی موجود در شرکت ملی گاز گفت: با توجه به توانمندیهای منطقه ۶ عملیات انتقال گاز، این منطقه بهعنوان میزبان برگزیده شد.
رویکرد فرهنگی و قرآنی شرکت ملی گاز قابل تحسین است و امید داریم برکات این رویداد معنوی شامل حال خانوادههای کارکنان و مردم شریف بندرعباس شود.
حمیدرضا بنیاسدی نیز با ابراز خرسندی از انتخاب بندرعباس تأکید کرد: در کنار مأموریت انتقال پایدار، پاک و ایمن گاز طبیعی، با همکاری دارالقرآن کریم شرکت ملی گاز برای میزبانی شایسته تلاش خواهیم کرد و خاطراتی ماندگار رقم میزنیم.
وی افزود: وحدت و همافزایی میان شرکتهای تابعه در هرمزگان فضای قرآنی و معنوی ویژهای ایجاد خواهد کرد.
در پایان، مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان و مسئولان پالایش گاز سرخون و قشم نیز بر تعامل همهجانبه برای برگزاری شایسته این مسابقات تأکید کردند.
منبع :روابط عمومی منطقه ۶ عملیات انتقال گاز