باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- بازار مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارها در حوزه اقتصاد کشور به شمار می رود که در حال حاضر رایزنی های بسیار زیاد برای قیمت در این بازار مطرح می‌شود.

برخی از کارشناسان اعلام می‌کنند که با خروج اتباع غیر مجاز در یک بازه زمانی شاهد کاهش قیمت مسکن بوده ایم به طوری که در برخی از مناطق قیمت مسکن بین ۳۰تا ۳۵ درصد کاهش یافته است این درحالیست که بررسی‌های میدانی‌نشان می‌دهد که این کاهش قیمت تنها برای یک بازه زمانی کوتاه مدت بوده و بعد از گذشت چند هفته ما دوباره شاهد کاهش قیمت چندین برابری بوده ایم.

کاهش قیمت مسکن اسمی بود

در همین راستا کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص کاهش قیمت مسکن اظهار داشت: چندی پیش اعلام کردیم قیمت‌ها در برخی مناطق تهران کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی داشته است، با این حال رصد این اتحادیه نشان می‌دهد تغییر قیمت‌ها اسمی بوده و هیچ‌یک به تنظیم قرارداد نرسیده است.

وی اظهار کرد: گزارش میدانی بازرسان ما نشان می‌دهد در مناطق شمالی پایتخت تغییر قیمت فروش نداشتیم و نرخ‌ها ثابت مانده است.

وی ادامه‌داد: در مناطق جنوبی تهران اما بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع به صورت اسمی افزایش قیمت اعلام شده، اما اینکه قراردادی با این قیمت‌ها تنظیم شده یا خیر نیازمند راستی‌آزمایی است.

گودرزی یادآورشد: در مبحث اجاره عمدتا شاهد ثبات قیمت‌ها هستیم و تغییر آنچنانی نداشته‌ایم. همچنین عمده قراردادهای اجاره تمدید شده است.

وی همچنین درخصوص تاثیرگذاری مکانیسم ماشه بر قیمت‌ها گفت: تولید مسکن عمدتا با حوزه‌های داخل کشور مرتبط است و عامل خارجی تاثیر اندکی در آن دارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، متوسط قیمت هر مترمربع مسکونی نوساز در پایتخت را بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

بازار مسکن خالی از حباب شد

اما در همین راستا داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: با نگاهی به تاریخچه قیمت مسکن در ایران از سال ۷۲ تا ۴۰۲، شاهد رشد چشمگیر ۲۵۳۴ برابری قیمت‌ها هستیم. این افزایش قیمت نشان‌دهنده یک تغییر اساسی در بازار مسکن و نیاز به تحلیل دقیق‌تری از عوامل مؤثر بر آن است.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که بازار مسکن خالی از حباب است گفت: این بدان معناست که قیمت‌ها به طور منطقی با توجه به تقاضا و عرضه تعیین می‌شوند و نه بر اساس سفته‌بازی.

او بیان کرد:در واقع، این موضوع می‌تواند فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران باشد که به دنبال خرید ملک هستند.

بیگی نژاد اظهار داشت: در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری، بازار مسکن از ثبات بیشتری برخوردار است. در بازار مسکن، به دلیل نیاز مداوم به مسکن و کمبود عرضه، احتمال ریزش قیمت‌ها کمتر است.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک توضیح داد: یکی از نکات کلیدی در سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، اعتماد به بازار و کارشناسان آن است. اظهارات و تحلیل‌های کارشناسان باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در این بخش ترغیب کند.

وی ادامه داد: برای مثال، اگر کارشناسان بتوانند پیش‌بینی‌های دقیقی از روندهای آتی بازار ارائه دهند، می‌تواند اعتماد بیشتری را در بین سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

او با بیان اینکه قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، بررسی دقیق بازار و تحلیل روندها بسیار مهم است گفت: استفاده از نظرات کارشناسان معتبر می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند،تنوع در سرمایه‌گذاری و به جای تمرکز بر یک نوع ملک، بهتر است در انواع مختلف املاک سرمایه‌گذاری کنید.

او یادآور شد: در نهایت، بازار مسکن در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد. با توجه به تحلیل‌های دقیق و اعتماد به کارشناسان، سرمایه‌گذاران می‌توانند از این فضا بهره‌برداری کنند. به یاد داشته باشید که همیشه باید با احتیاط و اطلاعات کافی اقدام کنید تا از ریسک‌های احتمالی جلوگیری کنید.

حباب مسکن تخلیه نشده است

در همین راستا هم حسین محمدی یکی از مشاوران املاک تهران در منطقه ولیعصر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: بررسی های کف بازار نشان می‌دهد که بازار مسکن با یک حباب روبرو بوده که در اواسط تیر و مرداد این حباب تخلیه شد و قیمت در برخی از مناطق تهران از جمله جنوب و حاشیه تهران آن هم به دلیل خروج اتباع و عرضه برخی از واحدها به بازار با کاهش روبرو شده بود اما بلافاصله در شهریور و مهرماه این کاهش قیمت بازگشت و در حال حاضر بازار در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد.

وی ادامه داد: بازار مسکن در نیمه دوم سال هم روند رکود تورمی را در پیش خواهد گرفت و قیمت هم در این بازار موازی با این سایر بازار ها شاهد رشد قیمتی خواهد بود.

تورم ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی

همچنین پیش از این هم خشایار باقر پور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران گفت: همواره تولید واقعی مسکن کمتر از ۵۰ درصد نیاز در بهترین شرایط بوده است، همچنین توسعه افقی شهرها به دلیل اهمال وزارت نیرو در توسعه زیرساخت‌ها، سبب شده تا نتوانیم به طرح‌های خود در این زمینه عمل کنیم، به طوری که امروز زمین مناسب برای ساخت مسکن نایاب شده است.

باقرپور همچنین به تورم حدود ۵۰ درصدی مصالح ساختمانی در یک سال اخیر اشاره کرد و گفت: با توجه به تورم عمومی حدود ۴۵ درصدی کشور، تولید مسکن گرانتر از تورم عمومی است.

وی اظهار داشت: بازارها با تقدم و تاخر زمانی به یکدیگر متصل بوده و بر هم موثرند، در حالی که امروز شاهد جاماندگی مسکن نسبت به بازار طلا و ارز هستیم اما معتقدم مسکن در جایی این عقب ماندگی را جبران خواهد کرد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: چهار دلیل یاد شده این چشم انداز را به ما می‌دهد که شاهد جهش قیمت در آینده خواهیم بود و لذا توصیه می‌شود افراد خرید مسکن خود را همین الان انجام دهند چرا که بهترین زمان برای خرید است.

براساس این گزارش حال با توجه به آنکه این بازار همانند سایر بازارها با نوسانات قیمتی از جمله مصالح ساختمانی، فولاد و افزایش قیمت زمین روبرو شده است بنابراین به نظر می‌رسد که تا پایان سال همین روند قیمتی را در این بازار شاهد باشیم.