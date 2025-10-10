باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - در دیدار آرش محمدی نافچی رئیس هیات اسکواش استان و عضو هیأت رئیسه فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران با حسین زمانی مدیرکل ورزش و جوانان، حسین زمانی ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای مستمر و پیگیریهای مؤثر رئیس هیات اسکواش، اظهار داشت: افتخار بزرگی است برای استان که هیات اسکواش ما با مدیریت و تلاشهای بیوقفه آرش محمدی نافچی که به عنوان بنیانگذار واقعی این رشته در استان شناخته میشوند، توانسته است به جایگاهی ممتاز در سطح فدراسیون دست یابد. حضور ایشان در هیات رئیسه فدراسیون نشاندهنده شایستگی و اعتماد جامعه ورزش کشور به ظرفیتهای استان است. ایشان نه تنها این رشته را در استان بنیان نهادند، بلکه با تربیت مربیان و داوران رسمی فدراسیون، زمینهساز ارتقای سطح علمی و حرفهای اسکواش استان شدهاند.
وی با تأکید بر حمایت همهجانبه از هیات اسکواش، افزود: ما متعهدیم ضمن پشتیبانی مستمر، زمینهساز توسعه زیرساختها و ارتقای فعالیتهای حرفهای این هیات باشیم تا نتایجی درخور شأن تلاشهای بیوقفه این عزیزان کسب شود.
در ادامه آرش محمدی نافچی رئیس هیات اسکواش استان و عضو هیأت رئیسه فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران، ضمن ارائه گزارش جامعی از روند فعالیتها و دستاوردهای هیات، خاطرنشان کرد: با همت و پشتکار توانستهایم رشته اسکواش را در استان توسعه داده و مربیان و داوران رسمی فدراسیون را تربیت کنیم که در میادین رسمی و ملی، به عنوان نمایندگان استان به داوری پرداخته و سهم بسزایی در ارتقای کیفیت رقابتها دارند.
محمدی ادامه داد: درحال حاضر ۱۰۰ ورزشکار در رشته اسکواش در استان مشغول به فعالیت هستند که ۶۰ درصد این آمار را بانوان و ۴۰ درصد دیگر را آقایان تشکیل دادهاند.
وی با اشاره به اقدامات مثبت این هیئت در استان، بیان داشت: توجه به آموزش و برگزاری کلاسهای متفاوت آموزشی در ابتدای کار و در سطوح مختلف، در اولویت قرار داشت و همچنان با قدرت، ادامه دارد.
محمدی همچنین بر ضرورت توسعه زیرساختهای ورزشی تاکید کرد و گفت: تا زمانی که زیرساختهای مناسب فراهم نشود، امکان فعالیتهای قهرمانی در سطح حرفهایتر محدود خواهد بود. ما به حمایتهای مسئولان و مدیران ارشد امیدواریم و خود را متعهد به پاسخگویی به نیازهای جامعه اسکواش میدانیم تا بتوانیم شرایط مطلوبی را برای علاقهمندان و ورزشکاران فراهم کنیم.
وی ادامه داد: این نشست فرصتی بود برای تبادل نظر در خصوص راهکارهای ارتقای بیش از پیش اسکواش استان و تبیین چشماندازهای آینده این هیات در سطح ملی و بینالمللی.