رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مطالبات گندمکارات کامل پرداخت و جلسات برای قیمت گذاری سال آینده در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص آخرین وضعیت مطالبات گندمکاران اظهار داشت: طبق قوانین موجود، قیمت گذاری مطالبات گندم کارا باید بر اساس معیارهایی مشخص انجام شود. این معیارها شامل هزینه‌های تولید، قیمت جهانی گندم و دیگر عوامل اقتصادی است.

وی ادامه داد: جلسات و استدلال برای قیمت گذاری برگزار شده   که شامل هزینه‌های کارگری، مواد اولیه و انرژی بوده و  و بررسی قیمت‌های جهانی و تقاضا و عرضه در بازار داخلی هم انجام شده است. 

او بیان کرد:برای سال آینده قیمت گذاری مطالبات گندم کارا نیاز به توافق نهایی و جمع بندی در جلسات دارد. این فرآیند ممکن است زمان‌بر باشد ولی به کمک استدلال‌های منطقی و داده‌های دقیق می‌توان به یک نتیجه مطلوب رسید. 

 

 

