باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - فیلم سینمایی موی گرگ به کارگردانی فریدون نجفی و تهیه‌کنندگی امیرحسین علم‌الهدی در سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان پیش روی علاقه‌مندان به نمایش درآمد.

فیلم سینمایی موی گرگ دیپلم افتخار بهترین بازیگر نوجوان و جایزه شهید بهنام محمدی را در جشنواره سی و هفتم فیلم کودکان از آن خود کرد. از این رو به گفت‌وگو با پویا عاقلی زاده تدوینگر این اثر سینمایی پرداختیم.

پویا عاقلی زاده تدوینگر فیلم سینمایی موی گرگ درباره این اثر گفت: امسال با موی گرگ در جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان حضور دارم. داستان موی گرگ در نزدیکی کوهستانی رخ می‌دهد و ماجرای پسر نوجوانی را روایت می‌کند که نیازمند یک تبلت است تا بتواند در کلاس آنلاین خود شرکت کند. این در صورتی میسر می‌شود که یک دختربچه‌ای را به مکانی ببرد، این بچه نحس است و باید در این سفر، دختربچه را مبارک کند و به هدف خود برسد.

وی از شروع تدوین این اثر سینمایی خبر داد و گفت: با آقای نجفی آشنایی داشتم. ایشان تقریبا در اواخر مرداد ماه نسخه‌ رافکاتی از این اثر را در اختیار بنده قرار دادند و دوست داشتند کار به جشنواره برسد. تصاویری که دیدم کار تدوینی بسیاری داشت؛ ولی برایم جذاب بود. مخصوصا بازی دو بچه‌ای که به خوبی درخشیدند. به طور کلی فضاهای محلی و بومی را دوست دارم و برایم جذاب به نظر رسید؛ لذا تدوین کار را پذیرفتم. تقریبا ۱۰ روز برای تدوین کار زمان گذاشتم. نسخه اصلی کار ۷۵ دقیقه بود، اما باید زمان را به ۶۰ دقیقه می‌رساندیم؛ لذا پتانسیل بین‌المللی در کار دیدم و فکر می‌کنم جنبه بومی اثر اتفاق خوبی است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر قرار باشد موی گرگ اکران عمومی داشته باشد، نسخه فیلم تغییر خواهد کرد؟ گفت: نه، بعید می‌دانم. البته یک سری ریزه کاری‌ها خواهیم داشت، اما در کل تغییری نخواهد کرد؛ البته یک سری عجله و سرعت برای رساندن اثر به جشنواره داشتیم.