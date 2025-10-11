رییس اداره تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی فیروزآباد از تولید ۲۶۰۰ تن گوشت سفید در ۶ ماهه نخست سال جاری در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالعلی مرادی تصریح کرد: شهرستان فیروزآباد با دارا بودن ۱۷ واحد تولیدی پرورش مرغ گوشتی فعال و ظرفیت دو میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه مرغ در سال، یکی از قطب‌های مهم تولید گوشت سفید در استان فارس است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه سالانه در هر واحد مرغداری امکان چهار نوبت جوجه‌ریزی وجود دارد، افزود: علی رغم مشکلات و شرایط خاص، از جمله وقوع جنگ ۱۲ روزه در ابتدای سال، با تلاش بی‌وقفه مرغداران و برنامه ریزی و پیگیری‌های جهاد کشاورزی و شرکت تعاونی مرغداران شهرستان، هیچ گونه وقفه‌ای در امر جوجه ریزی واحد‌های مرغ گوشتی صورت نگرفته و شاهد فعالیت واحد‌های مرغداری همچون گذشته بوده‌ایم.

عبدالعلی مرادی نقش صنعت دام و طیور در تأمین امنیت غذایی و مواد پروتئینی و لبنی را در سبد غذایی خانوار در جامعه با اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: شهرستان فیروزآباد در زمینه تولیدات دامی و طیور از ظرفیت بالایی برخوردار است.

رییس اداره تولیدات دامی جهاد کشاورزی فیروزآباد در زمینه حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع آن ها، نبود کشتارگاه را یکی از مشکلات اصلی پرورش دهندگان مرغ گوشتی است برشمرد و اضافه کرد: امید است با همت سرمایه گذاران با احداث و بهره برداری کشتارگاه، بخشی از مشکلات مرغداران شهرستان برطرف شود.

منبع: جهاد کشاورزی