باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج + فیلم

بانک مرکزی آمار وام ازدواج پرداختی و تعداد متقاضیان در صف به تفکیک هر بانک را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس آمار بانک مرکزی از ابتدای سال تا پایان شهریور، به ۲۹۱ هزار و ۸۵۸ نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده اما ۵۴۱ هزار و ۲۱۵ نفر هنوز در صف هستند.

آمار منتشرشده مشخص می‌کند برخی بانک‌ها پرداخت تسهیلات ازدواج به اندک مشتریان خود را هم انجام نمی‌دهند. مثلا بانکی که ۱۰۰ متقاضی در صف دارد، برای پرداخت تسهیلات به آن‌ها فقط حدود ۳۰ میلیارد تومان منابع نیاز دارد که این رقم برای یک بانک هیچ است اما بانک‌ها همین متقاضیان اندک را هم ماه‌ها در صف نگه می‌دارند.

ازطرفی باوجود‌اینکه بانک مرکزی فقط یک ضامن یا حتی حساب یارانه را برای گرفتن وام ازدواج کافی دانسته، متقاضیان می‌گویند بانک‌ها بی‌توجه به این دستورالعمل، هرکدام شرایط خاص و پیچیده‌ای را برای ضامن درنظر گرفته‌اند.

 

 

مطالب مرتبط

اتصال بانک دی به سامانه وام ازدواج

عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج + فیلم
young journalists club

بازهم زیاده خواهی بانک ها از متقاضیان وام ازدواج

پرداخت تسهيلات وام ازدواج توسط 6 بانك كشور

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
هنرمندان دو سال پس از طوفان‌الاقصی چه کردند؟ + فیلم
۱۳۱۸

هنرمندان دو سال پس از طوفان‌الاقصی چه کردند؟ + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۴
بدون تعارف با رئیس فدراسیون کشتی + فیلم
۹۴۱

بدون تعارف با رئیس فدراسیون کشتی + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۴
بحران در بازار طلای ترکیه + فیلم
۸۴۸

بحران در بازار طلای ترکیه + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۴
روایت بیش از یک قرن استعمار الجزایر توسط فرانسه + فیلم
۱۰۵

روایت بیش از یک قرن استعمار الجزایر توسط فرانسه + فیلم

۱۹ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.