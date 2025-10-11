باشگاه خبرنگاران جوان - براساس آمار بانک مرکزی از ابتدای سال تا پایان شهریور، به ۲۹۱ هزار و ۸۵۸ نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده اما ۵۴۱ هزار و ۲۱۵ نفر هنوز در صف هستند.

آمار منتشرشده مشخص می‌کند برخی بانک‌ها پرداخت تسهیلات ازدواج به اندک مشتریان خود را هم انجام نمی‌دهند. مثلا بانکی که ۱۰۰ متقاضی در صف دارد، برای پرداخت تسهیلات به آن‌ها فقط حدود ۳۰ میلیارد تومان منابع نیاز دارد که این رقم برای یک بانک هیچ است اما بانک‌ها همین متقاضیان اندک را هم ماه‌ها در صف نگه می‌دارند.

ازطرفی باوجود‌اینکه بانک مرکزی فقط یک ضامن یا حتی حساب یارانه را برای گرفتن وام ازدواج کافی دانسته، متقاضیان می‌گویند بانک‌ها بی‌توجه به این دستورالعمل، هرکدام شرایط خاص و پیچیده‌ای را برای ضامن درنظر گرفته‌اند.