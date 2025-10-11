باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس پیش بینی کلی نقشه‌های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی، امروز (شنبه) در سواحل دریای خزر ابرناکی، گاهی بارش باران و ساعات بعد از ظهر در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب شرق کرمان و شرق هرمزگان افزایش ابر و رگبار پراکنده و گاهی گردوخاک رخ می‌دهد و در سایر مناطق کشور جو آرام است.

فردا (یکشنبه) تنها ساعات بعد از ظهر در جنوب شرق این وضعیت تکرار می‌شود و به‌تدریج در شمال غرب کشور افزایش ابر، وزش باد و در برخی مناطق آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

دوشنبه با گذر سامانه بارشی از شمال غرب کشور در برخی مناطق آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات برش برف رخ می‌دهد.

اوایل شب با نفوذ جریانات شمالی به سواحل غربی دریای خزر ابرناکی و بارش در شرق اردبیل، گیلان و برخی نقاط مازندران آغاز می‌شود.

امروز خلیج فارس و دوشنبه و سه شنبه دریای خزر مواج و متلاطم است.

امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۹ و کمترین دمای آن به ۱۷ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.