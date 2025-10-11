اوسمار لوس ویرا سرمربی برزیلی که سابقه سرمربیگری در پرسپولیس را دارد به تازگی از تیم بوریرام تای لند اخراج شده است و هواداران پرسپولیس بی میل نیستند که او دوباره هدایت این تیم را بر عهده بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اوسمار لوس ویرا سرمربی برزیلی که سابقه مربیگری و سرمربیگری در پرسپولیس و یک قهرمانی با این تیم را دارد به تازگی از تیم بوریرام تای لند اخراج شده است و هواداران پرسپولیس بی میل نیستند که این سرمربی دوباره هدایت این تیم را بر عهده بگیرد.

اوسمار در ابتدا این موضوع را تکذیب کرد و مدعی شد هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته است.

به تازگی برخی رسانه‌ها در فضا‌ی مجازی مدعی شدند اوسمار برای حضور در تیم فوتبال پرسپولیس درخواست عجیبی داشته است و او خواهان دستمزد به اندازه اسماعیل کارتال سرمربی سابق و ترکیه‌ای پرسپولیس شده است.

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، اوسمارلوس ویرا
خبرهای مرتبط
طالبی: تیم‌های بزرگ با روند رو به رشد فاصله دارند/ بستر لازم برای بازیکنان خارجی مطرح فراهم نکردیم
واکنش باشگاه پرسپولیس به شایعه صادر نشدن کارت بازی اوریه
انصاری:
حضور حسین عبدی به عنوان سرمربی پرسپولیس دروغ است/ از وحید هاشمیان حمایت می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
اسکار برگرد
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
اوسمار ک از کارتال بهتره ... کارتال ترسید گفت ایران امنیت نداره فرار کرد بعدشم کارتال حقش پول گرفتن نبود ما را از ۳ جام محروم کرد آوردن هاشمیان اشتباه محض بود آخه ایشون کی سرمربی بود
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
نشاسته !
کی شما رو وعده خواسته ؟!!
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
گکمار دیگه کنسل
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۲:۵۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
سرمربی که از تیمش اخراج میشه، یا کارش را بلد نیست، یا مرد نیست.
از تیم تایلندی اخراج شده، تا بیاد پرسپولیس؟
حداقل مورینیو از منچستر و رم و ... اخراج میشه و کلی پول به جیب می زنه
۱۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
یه آدم باشرفی پیدا میشه جلو دزدهای به نام تیم دولتی وپول مفت رابگیره یانه فعلا روندادامه داره.
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
ایران ، بهشت مربیان و بازیکنان اخراجی و بی کیفیت
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
برید هر جای دنیا هرکسی . کسی رو نخواست بیارید بزارید بالا سر پرسپولیس و ی عالمه پول مفت هم بدین بهش تا نتیجه هم نگیره آخر هم شکایت کنه ازتون ..
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
اونی که قهرمان میکند بازیکنها هستند نه مربیان مربیان نمی توانند بازیکنها را هماهنگ بکنند تیم ملی چرا شکست میخورد چون بازیکنها هماهنگ نیستندلژیونر ها کارایی ندارند بعضی بازیکن واقعا وحشی بازی میکنند
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
این هماهنگ کردن کار یه مربی کارکشته و کار بلد هست. ولاسکو رو یادت بنداز که چطور تیم والیبال ایران رو به اوج رسوند. بعد ولاسکو ایا هنوز اون تیم بزرگ و هماهنگ و دوست داشتنی بوجود اومد؟ نه. پس مربی میتونی بفهمی تاثیرش رو. هانسی فیلیک مربی بارسلونا اومد با جوونهایی که هیچ مربی شاید بهشون اعتماد نمیکرد. جوری اونها رو به اوج رسوند که بیا و ببین. یورگن کلوپ چطور تونست لیورپول رو به اوج برسونه؟ من سیتی قبل پپ چی بود؟ منچستر بعد الکس فرگوسن چی ازش موند؟
مربی خوب میتونه از چوب خشک بازیکن با کیفیت دربیاره. راه دورتر نریم و برانکو رو ببینیم. ربیع خواه رو یادت بیار که بازیکن نبود. اما چطور تاثیرگذار شده بود.
تیم ملی شکست میخوره چون امیرقلعه نویی ذهنیت مربی گریش بین المللی و در سطح روز دنیا نیست. الان دوره زمونه تیکی تاکا و تاکتیکی بازی کردنه. مربیان با ذهنیت قدیمی خودشون رو به روز نکنن حذف میشن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۹ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
اون که میگی اخراج شده الان میخواد بیاد اینجا اینم چند هفته ببازه مساوی بگیره دوباره اخراج بشه پولش نگیر بره فیفا شکایت کنه پرسپولیس محکوم بشه پنجره بسته بشه امتیاز کم بشه .....
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
یبار امتحانش رو پس داده تو پرسپولیس باز بهتر از هاشمیانی هست که هیچ تفکری نداره و فقط به بچها گفته با موبایل نرید غذا نخورید. فقط همینو از آلمان یاد گرفته.
تیم ملی وزنه برداری ایران قهرمان جهان شد
داودی به مدال برنز یکضرب جهان رسید/ شریفی انصراف داد
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ داودی اوت کرد؛ لالایان قهرمان شد
شناگر ایران طلایی شد
رئیس انجمن یکی از رشته‌های المپیکی اعلام شد
پیام دنیامالی به تیم ملی وزنه‌برداری ایران پس از قهرمانی جهان
البرز قهرمان مسابقات نجات غریق کشور شد
تیم ملی واترپلو ایران نایب قهرمان آسیا شد
علی داوودی: در آینده جبران می‌کنم/ در مسابقه کتفم درد شدیدی گرفت
پیام تبریک وزارت ورزش و جوانان پس از نایب قهرمانی واترپلو ایران در آسیا
آخرین اخبار
علی داوودی: در آینده جبران می‌کنم/ در مسابقه کتفم درد شدیدی گرفت
پیام دنیامالی به تیم ملی وزنه‌برداری ایران پس از قهرمانی جهان
رئیس انجمن یکی از رشته‌های المپیکی اعلام شد
البرز قهرمان مسابقات نجات غریق کشور شد
شناگر ایران طلایی شد
پیام تبریک وزارت ورزش و جوانان پس از نایب قهرمانی واترپلو ایران در آسیا
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ داودی اوت کرد؛ لالایان قهرمان شد
تیم ملی وزنه برداری ایران قهرمان جهان شد
داودی به مدال برنز یکضرب جهان رسید/ شریفی انصراف داد
تیم ملی واترپلو ایران نایب قهرمان آسیا شد
صابر کاظمی به الریان قطر پیوست
مرحله سوم جام‌حذفی فوتبال قرعه‌کشی شد
پیروزی تیم ملی تنیس روی میز در اولین دیدار آسیایی
محرومیت یک ساله چهار ماه تمام شد! / احمد محمدی دست به سوت می‌شود
مهروز ساعی: من و برادرم خیلی قضاوت شدیم/ کیانی و نعمت‌زاده سوءتفاهمات را برطرف کردند
برونو فرناندز: از حضور در منچستریونایتد خوشحالم
نشست معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با بانوان مدال‌آور پارالمپیکی ایران
مربی اوکراینی تیم ملی آب‌های آرام وارد ایران شد
استقلالی‌ها با ۳ کشتی‌گیر عنوان‌دار روس قرارداد بستند
پیام وزیر ورزش در پی کسب مدال‌های درخشان ورزشکاران ایرانی در پاراوزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان
آمار ضعیف تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه
مطالبه برای پژوهش در زمینه ارتباط مولفه‌های صلح با ورزش هنوز محدود است
پشت پرده تابلوی جنجالی پیشکسوت ژیمناستیک؛ چرا ماجرا مشکوک است؟
میلاد محمدی به تیم ملی فوتبال دعوت شد
هادی چوپان در یک قدمی قهرمانی مسترالمپیا
قهرمانی اردکان یزد در مسابقات انتخابی اسکیت رولبال
شرط اوسمار برای بازگشت به تیم فوتبال پرسپولیس
اسحاق نیا موفق به کسب ۲ مدال طلای جهان شد/ پایان کار جوانان پاراوزنه‌برداری ایران با ٩ مدال
آمادگی کامل تانزانیا برای دیدار با تیم ملی فوتبال ایران
روس‌ها با شکست ایران یک رکورد را حفظ کردند