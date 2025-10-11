اوسمار لوس ویرا سرمربی برزیلی که سابقه سرمربیگری در پرسپولیس را دارد به تازگی از تیم بوریرام تای لند اخراج شده است و هواداران پرسپولیس بی میل نیستند که او دوباره هدایت این تیم را بر عهده بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اوسمار لوس ویرا سرمربی برزیلی که سابقه مربیگری و سرمربیگری در پرسپولیس و یک قهرمانی با این تیم را دارد به تازگی از تیم بوریرام تای لند اخراج شده است و هواداران پرسپولیس بی میل نیستند که این سرمربی دوباره هدایت این تیم را بر عهده بگیرد.

اوسمار در ابتدا این موضوع را تکذیب کرد و مدعی شد هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته است.

به تازگی برخی رسانه‌ها در فضا‌ی مجازی مدعی شدند اوسمار برای حضور در تیم فوتبال پرسپولیس درخواست عجیبی داشته است و او خواهان دستمزد به اندازه اسماعیل کارتال سرمربی سابق و ترکیه‌ای پرسپولیس شده است.