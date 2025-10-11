مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از رسیدگی به ۱۰ هزار و ۲۵ پرونده تعزیراتی طی سال جاری در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سلیمان رزاقی گفت: از مجموع این پرونده ها ، هشت هزار و ۲۴۶ پرونده در حوزه کالا و خدمات، هزار و ۴۹ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۷۳۰ پرونده در حوزه بهداشت ، دارو و درمان بوده است.

وی افزود: در این مدت ، ۹ هزار و ۱۳۰پرونده توسط واحد اجرای احکام مختومه شد که شامل هشت هزار و ۴۸ پرونده در بخش کالا و خدمات،۴۰۴ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۶۷۸ پرونده در حوزه بهداشت، دارو و درمان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از مردم خواست درصورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی، عدم صدور فاکتور، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت، فروش اجباری، عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی و عرضه خارج از شبکه با ورود به سامانه ir.۱۳۵ شکایات خود را ثبت کنند.

منبع تعزیرات البرز