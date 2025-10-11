\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u0631\u0647\u200c\u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0645\u0648\u0634\u06a9 \u0642\u0627\u0631\u0647\u200c\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a.\n\u0633\u0631\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0645\u0648\u0634\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0644\u0633\u062a\u06cc\u06a9 \u0642\u0627\u0631\u0647\u200c\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0647\u0648\u0627\u0633\u0648\u0646\u06af \u0627\u06cc\u0646 \u0642\u0627\u0628\u0644\u06cc\u062a \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0647\u0631 \u0646\u0642\u0637\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0627\u0644\u0627\u062a \u0645\u062a\u062d\u062f\u0647 \u0631\u0627 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0647\u062f\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0647\u062f.\n\u00a0\n