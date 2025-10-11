باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کره‌شمالی موشک قاره‌پیمای جدید خود را به نمایش گذاشت + فیلم

در یک رژه نظامی، کره شمالی پیشرفته‌ترین موشک بالستیک قاره‌پیمای خود، هواسونگ-۲۰، را به نمایش گذاشت..

باشگاه خبرنگاران جوان - کره‌شمالی موشک قاره‌پیمای جدید خود را به نمایش گذاشت.

سری جدید موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای هواسونگ این قابلیت را دارد که هر نقطه‌ای از سرزمین اصلی ایالات متحده را مورد هدف قرار دهد.

 

