امروز شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ 
سکه طرح جدید  ۱۱۵ میلیون تومان 
سکه طرح قدیم ۱۰۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۱۷ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۱۴ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان
برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
خبرهای مرتبط
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴
رکوردشکنی طلای جهانی: قیمت هر اونس از ۴ هزار دلار عبور کرد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
آینده سوخته
۳
۲۰
پاسخ دادن
Turkiye
ناشناس
۱۳:۵۴ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
بلند بگو مرگ بر امریکا
اعلام برندگان طرح هشتمین دوره فروش محصولات ایران خودرو تا ۷۲ ساعت آینده
آغاز فروش دو محصول سایپا از ۲۰ مهر‌ماه
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
تحت تأثیر قرار گرفتن بازار کریپتو از جنگ آمریکا و چین
وزیر نیرو: اقتصاد برق ما مشوق بد مصرفی شده است
تعهد قطعی دولت برای ساخت مسکن حمایتی به ۸۵۰ هزار واحد رسید
پرداخت ۵۷ میلیارد مشوق صادراتی به صادرکنندگان
بازگشت‌ آورده اولیه متقاضیان انصرافی نهضت ملی مسکن در اولویت قرار گیرد
تغییر قاعده ارائه خدمات در کارگزاری‌های بورس
کاهش ریسک‌های سرمایه گذاری در فعالیت‌های اکتشافی
آخرین اخبار
تعهد قطعی دولت برای ساخت مسکن حمایتی به ۸۵۰ هزار واحد رسید
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
کاهش ریسک‌های سرمایه گذاری در فعالیت‌های اکتشافی
صندوق ضمانت صادرات بازوی حمایتی دولت در تجارت بین الملل است
تغییر قاعده ارائه خدمات در کارگزاری‌های بورس
پرداخت ۵۷ میلیارد مشوق صادراتی به صادرکنندگان
آغاز فروش دو محصول سایپا از ۲۰ مهر‌ماه
بازگشت‌ آورده اولیه متقاضیان انصرافی نهضت ملی مسکن در اولویت قرار گیرد
وزیر نیرو: اقتصاد برق ما مشوق بد مصرفی شده است
محصولات اساسی مشمول بیمه فراگیر هستند
تأمین مالی زنجیره‌ای؛ راهکاری برای مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش تورم
اعلام برندگان طرح هشتمین دوره فروش محصولات ایران خودرو تا ۷۲ ساعت آینده
تحت تأثیر قرار گرفتن بازار کریپتو از جنگ آمریکا و چین
انعقاد قرارداد تجاری ۲میلیارد یورویی بین ایران و روسیه
تعداد قابل توجهی ثبت سفارش خودرو انجام شده است/ نگاه درآمدی به تعرفه خودرو اشتباه است
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۹ مهر ماه
تراز تجاری ایران در شش ماهه اول ۱۴۰۴ بهبود ۶۸ درصدی یافت
صادرات غیرنفتی ایران به ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار رسید
برنامه‌ریزی برای رسید ظرفیت‌ نیروگاه‌های خورشیدی به ۸ هزار مگاوات تا پایان سال 
۱۰۰ میلیارد دلار از درآمد‌های ارزی غیر نفتی بازنگشته است+ فیلم
ورود ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به مدار؛ ظرفیت تجدیدپذیر‌ها از ۲۰۰۰ مگاوات عبور کرد
جزئیات تامین ارز کالا‌های اساسی اعلام شد
از افزایش ارزش معاملات تا تداوم تزریق نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه
افزایش بیش از ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
۸۰ درصد مصوبه الگوی کشت اجرا شد+فیلم
برکناری ۶ پیمانکار متخلف در پردیس طی ۲ماه گذشته
تمدید یک ماه بسته حمایتی صنایع
عملیات اجرایی تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب غربی تهران آغاز شد
ضایعات محصولات کشاورزی به ۱۰ درصد کاهش می یابد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴