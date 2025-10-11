باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۵ میلیون تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۵ میلیون تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۰۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۰ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۴ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان