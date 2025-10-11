باشگاه خبرنگاران جوان - فریبا محمدی، رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در همایش بین‌المللی «صلح و ورزش» با بیان اینکه «پژوهش، زیربنای گسترش گفتمان صلح در ورزش است»، اظهار کرد: مطالبه برای انجام پژوهش در زمینه ارتباط مؤلفه‌های صلح با ورزش هنوز محدود است و تنها بخش اندکی از پروژه‌های علمی کشور مستقیماً به این موضوع اختصاص دارد.

او در سخنرانی خود با عنوان «بسترسازی پژوهش برای توسعه مؤلفه‌های صلح و ورزش» تصریح کرد: پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، به عنوان نهاد علمی پیشرو در حوزه علوم ورزشی، خود را متعهد می‌داند در گفتمان ارزشمند صلح و ورزش نقش‌آفرینی کند. در سال‌های اخیر نیز گروهی از پژوهشگران این پژوهشگاه در قالب طرح‌ها و نشست‌های تخصصی به تحلیل ابعاد فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی صلح در ورزش پرداخته‌اند.

محمدی با اشاره به پیشینه علمی پژوهشگاه گفت: در طول ۲۷ سال فعالیت، بیش از ۴۴۰ طرح پژوهشی در حوزه‌های گوناگون از جمله توسعه علوم ورزشی، ورزش قهرمانی، سلامت همگانی و ورزش تربیتی اجرا شده و ۱۲۱ عنوان کتاب علمی و تخصصی منتشر گردیده است. از جمله آثار مهم می‌توان به موضوعاتی چون فلسفه ورزش در جمهوری اسلامی ایران، نظام‌نامه اخلاقی جامعه ورزش، طراحی الگوی پهلوان‌پروری، و نهضت داوطلبی در ورزش و ... اشاره کرد.

او با تأکید بر این‌که تنوع موضوعات پژوهشی همواره متناسب با نیاز دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط تعریف شده است، ادامه داد: از سال ۱۳۹۳ رویکرد پژوهشگاه از طرح‌های فردمحور به پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور تغییر یافته تا نتایج تحقیقات، مستقیماً در تصمیم‌سازی و اجرا به کار گرفته شود. در این میان، هرچند مطالبه مستقیمی برای پژوهش‌های صلح‌محور از سوی نهادهای اجرایی وجود نداشته، اما بسترهای فکری و اخلاقی برخی از این پژوهش‌ها در راستای ارتقای همدلی، عدالت و رفتارهای صلح‌جویانه در ورزش بوده است.

رئیس پژوهشگاه تربیت‌بدنی افزود: بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده، حدود سه تا چهار درصد از پژوهش‌های پژوهشگاه تربیت بدنی به‌طور مستقیم به مؤلفه‌های صلح در ورزش مرتبط بوده‌اند. این رقم بیش از آنکه بیانگر ضعف باشد، نشان‌دهنده خلأ گفتمان و کمبود مطالبه در این حوزه است؛ موضوعی که با آگاهی‌بخشی و ترویج رویکرد پژوهش‌محور می‌تواند به سرعت رشد کند.

او از بازنگری در اولویت‌های پژوهشی از سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در نسخه جدید اولویت‌های پژوهشی پژوهشگاه، محورهایی همچون توسعه پایدار ورزشی، دیپلماسی و صلح بین‌فرهنگی، نوآوری اجتماعی و فناوری‌های نوین ورزشی نیز گنجانده خواهد شد تا پژوهشگران بتوانند نقش مؤثرتری در توسعه انسانی و صلح اجتماعی ایفا کنند.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری‌های علمی بین‌المللی خود اظهار داشت: در پنج سال اخیر، به عنوان پژوهشگر ایرانی عضو «کمیسیون پزشکی و علوم ورزشی کمیته بین‌المللی پارالمپیک» فعالیت داشته‌ام و تجربه همکاری در پروژه‌های علمی بین‌المللی نشان داده است که ارزش‌هایی مانند دوستی، احترام و همدلی، بستر اصلی شکل‌گیری صلح از مسیر علم و ورزش هستند.

او در پایان با تأکید بر ضرورت پیوند میان علم، اخلاق و صلح، خاطرنشان کرد: هرقدر پژوهش‌ها به سمت توسعه انسانی، عدالت ورزشی و رفتارهای صلح‌جویانه پیش برود، جامعه ورزشی ما انسانی‌تر و متعالی‌تر خواهد شد.



