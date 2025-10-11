باشگاه خبرنگاران جوان - علیاصغر طاهری باب اناری گفت: این رویداد که دارای قدمتی دیرینه است، هر سال همزمان با فصل برداشت گل نرگس و جشنوارههای محلی برگزار میشود و توانسته است توجه گردشگران داخلی و خارجی بسیاری را به خود جلب کند.
مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خفر با اشاره به موقعیت جغرافیایی و آبوهوای چهارفصل شهرستان خفر، اظهار کرد: خفر با داشتن تنوع محصولات کشاورزی و طبیعتی چشمنواز، از مقاصد محبوب گردشگری در استان فارس به شمار میرود. رویداد گل غلتان نوزاد به عنوان یکی از مهمترین برنامههای فرهنگی و مذهبی این منطقه، نقش بسزایی در معرفی ظرفیتهای گردشگری و صنایعدستی شهرستان ایفا میکند.
طاهری باب اناری افزود: برگزاری این رویداد به صورت سالانه و همزمان با برداشت گل نرگس فرصتی مناسب برای نمایش محصولات محلی، صنایعدستی و سوغات منطقه فراهم میکند و در جذب گردشگران و رونق اقتصادی منطقه مؤثر است.
او تأکید کرد که پس از انجام مراحل مستندسازی و پیگیریهای لازم، رویداد گل غلتان نوزاد با شماره ثبت ۱۰۴۱۶۱۱۴۱ در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ به طور رسمی در فهرست میراث معنوی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است. این ثبت، گامی مهم در جهت توسعه گردشگری فرهنگی و مذهبی شهرستان خفر محسوب میشود.
مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خفر در پایان اظهار امیدواری کرد که این اقدام باعث افزایش شناخت و جذب گردشگر به منطقه شود و موجب حمایت بیشتر از میراث فرهنگی و صنایعدستی محلی شود.
مرمت خانه تاریخی برکت در شیراز پایان یافت
سرپرست معاونت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، با اعلام پایان عملیات مرمت خانه تاریخی برکت، گفت: مرمت این خانه تاریخی با همکاری استادکاران سنتی شهر شیراز در چند جبهه کاری به طور همزمان آغاز شده بود و اکنون با موفقیت به اتمام رسیده است.
صادق زارع گفت:خانه علیاکبر برکت که در شمال مجموعه زندیه و در خیابان ناصر خسرو واقع شده، بخشی از مجموعه تاریخی دربند بهاءالسلطنه در بخش تابستانه این مجموعه است. این بنا دارای مساحتی حدود ۵۸۰ متر مربع بوده و شامل ساختمان شاهنشین، اتاقهای مجاور در ضلع شرقی حیاط، آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی در ضلع جنوبی است.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در توضیح معماری این بنا افزود: ورودی خانه از ضلع غربی است و پس از عبور از کنار حوض چند ضلعی وسط حیاط، از طریق سه پلکان سنگی به راهرو و فضاهای داخلی ساختمان دسترسی پیدا میشود. ستونها و سرستونهای گچبری شده در دو طرف پلکان جلوه خاصی به فضای ورودی دادهاند. در سمت چپ ورودی، تالار بزرگ شاهنشین با ارتفاع بلند خودنمایی میکند که زیرزمین آن نیز از مهمترین بخشهای ضلع شرقی به شمار میآید.
زارع ادامه داد: شاهنشین این خانه به دلیل دیوارهای گچبری شده و سقف نقاشی شده، از زیبایی کم نظیری برخوردار است. سقف با تیرهای چوبی و تختههای منظم پوشیده شده و نقاشیهای آن شامل طرحهای گل و بوته، اسلیمی و تابلوهای متعدد به سبک اروپایی است. این نقاشیها شباهت زیادی به آثار لطفعلی صورتگر، نقاش دوره قاجار، در عمارت دیوانخانه قوامالملک شیراز دارند
او افزود: مرمت این بنا شامل احیای سه اتاق، تعمیر و مرمت کامل آنها، حفر چاه، مرمت و تعمیر درب و پنجرههای چوبی، و ترمیم طاقهای آجری در فضای داخلی بوده است. مجموع هزینههای انجام شده برای این پروژه بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان برآورد شده است.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در پایان تأکید کرد: تکمیل مرمت و بهره برداری این بنا دردستورکار اداره کل قرارداده است.
منبع: میراث فرهنگی فارس