باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم- علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست خبری پویش سلامت دهان و دندان گفت: جمله «روزی دوبار مسواک هر بار دو دقیقه» شعار امسال پویش سلامت دهان و دندان است.

به گفته وی آمار سلامت دهان و دندان وضعیت خوبی نداشته به طوری که کودکان زیر شش سال با ۵ دندان پوسیده وارد مدرسه خواهند شد و‌ در ۱۲ سالگی دو دندان پوسیده دارند.

رئیسی تاکید کرد: یکی از مهم ترین مسائل در سلامت دهان و دندان بحث پیشگیری است و وزارت بهداشت باید برنامه فرهنگ سازی و‌ مسواک زدن مرتب را در مدارس آموزش بدهد.

وی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که عدم مصرف مواد شیرین ‌و استفاده از نخ دندان موضوع مهمی در سلامت دهان و دندان است.

رئیسی تاکید کرد: هر شش ماه یکبار باید به دندان پزشک مراجعه کنیم که به دلیل عدم مراجعه هزینه های دندان پزشکی ۵ برابر خواهد شد. طرح وارنیش فلوراید به صورت رایگان در مدارس انجام می شود.

فقط ۴۰ درصد از کودکان دندان خراب ندارند

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که تنها ۴۰ درصد از کودکان دندان خراب ندارند.

وی تصریح کرد: ۳۰۰ هزار مسواک و خمیر دندان به همراه بروشورهای آموزشی تهیه و به مناطق محروم ارسال شده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد: اگر مادر باردار دندان پوسیده داشته باشد احتمال این وجود دارد که کودکش هم دچار پوسیدگی دندان شود.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد که نیمی از افراد بالای ۶۵ سال دندان ندارند. پیشگیری موضوع مهمی است و به طور کلی بهداشت دیر بازده است.

رئیسی تصریح کرد: الان ۲۵۰۰ دندان پزشک در مراکز جامع خدمات سلامت مشغول به فعالیت هستند که مادران باردار و افراد زیر ۱۴ سال جزء گروه های هدف محسوب می شوند.