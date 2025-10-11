رئیس سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی گفت: براساس آخرین آمار از آنچه که ما به استان‌ها ابلاغ کردیم،۸۰ درصد مصوبه الگوی کشت اجرا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گل محمدی رئیس سازمان‌تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نشست خبری روز جهانی غذا در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت اجرای مصوبه الگوی کشت و اثر اجرای آن در کاهش ضایعات بخش کشاورزی گفت: با اجرای مصوبه الگوی کشت، ضایعات بخش کشاورزی ۱۰ درصد کاهش می یابد که این‌ میزان معادل ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن بر تولید محصولات کشاورزی افزوده می شود.

به گفته وی، امسال برای سال چهارم بحث اجرای الگوی کشت محصولات زراعی را ابلاغ کردیم با ۲ تفاوت که ابتدا به معاونت زراعت فرستادیم و از استان ها بازخورد گرفتیم و نکته دیگر در فاز اول با ۵ میلیارد متر مکعب آب کمتر، سال زراعی را ابلاغ کردیم. همچنین الگوی تولید محصولات شیلات و محصولات باغبانی ابلاغ کردیم و گیاهان دارویی تا پایان هفته به معاونت باغبانی ابلاغ می کنیم تا به استان ها ابلاغ کنند.

گل محمدی با بیان اینکه تا پایان مهرماه بحث گلخانه و زراعت چوب ابلاغ کنیم، افزود: بحث محصولات دامی نسخه اولیه برای سال زراعی آینده انجام خواهیم داد.

معاون وزیر جهاد ادامه داد: در جلسات شورای عالی آب وزارت نیرو اعلام گرده که ۵۰ میلیارد متر مکعب آب ندارد و کمتر کنند، همکاران ما بدنبال آن هستند که برنامه انقباضی برای این بخش انجام دهند، همچنین اجرای این مصوبه الزاماتی نظیر توزیع نهاده، کمک فنی، بیمه محصولات دارد که در حوزه وزارت جهاد کشاورزی است و به جزء اجرای مصوبه الگوی کشت تعلق نمی گیرد.

به گفته وی، قانون قدرت اجرایی به ما نداده که اگر محصول پرآبی کشت کرد، مزرعه شخم بزنیم، درحالیکه حوزه قرنطینه و آفت گیاهی این قانون داریم؛ بنابراین اجرای این مصوبه کمک همه از جمله وزارت نیرو، وزارت کشور می طلبد یا کشاورزانی که اوی کشت رعایت نمی‌کنند برق ندهد.

گل محمدی ادامه داد: معاون  اسبق اقتصادی برنامه ریزی وزارت جهاد اعلام کرده بود که برای اجرای کامل مصوبه الگوی کشت که نیازمند ۳۰۰ همت اعتبار است که متاسفانه تامین این‌میزان اعتبار به سادگی امکان پذیر نیست و با ارقام‌ کوچک کار را آغاز کردیم و فرهنگ سازی حائز اهمیت است که از طریق صدا و سیما، دهیاران، ظرفیت بسیج و زنان روستایی باید تدوین کنیم تا سطح کشت محصولات آب بر کاهش یابد و کشاورز باید توجیه شود چراکه این امر به نفع آینده خود و فرزندان و امنیت غذایی کشور است.

معاون وزیر جهاد گفت: براساس آخرین آمار آنچه که ما ابلاغ کردیم ،۸۰ درصد آن اجرایی شده است.

برچسب ها: الگوی کشت ، بخش کشاورزی ، محصولات کشاورزی
به مناسبت روز جهانی غذا؛
ضایعات محصولات کشاورزی به ۱۰ درصد کاهش می یابد
کاهش ۵۰ درصدی سهمیه سوخت بخش کشاورزی تهدید جدی برای امنیت غذایی + فیلم
تخصیص سالانه ۵۰ همت اعتبار لازمه اجرای مصوبه الگوی کشت
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
عجب دروغ راستی!!!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
نمایندگان‌به خواب رفته مجلس دنبال کنید این‌ دروغ واضح و بزرگ‌را اگر نماینده ملت هستید.. الگوی کشت در کدام استان برگزار شده که آمار ۸۰ درصدی می دهد.این اما شاید ۸ درصد باشد. این بزرگوار را از توهم‌خارج‌کنید .ای دلسوزان به داد مملکت برسید از دست این مدیران نالایق
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
جناب مسئول !
مطمئنی 81 درصد نیست ؟!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسبله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
ایران رو میگه؟؟
