پیش‌ ثبت‌ نام حج تمتع ۱۴۰۴ در مازندران از فردا یکشنبه ۲۰ مهر آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیلی مدیر حج و زیارت مازندران از آغاز پیش‌ثبت‌نام متقاضیان اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۴ از فردا یکشنبه ۲۰ مهر خبر داد و گفت: این ثبت‌نام بر اساس اولویت‌بندی اعلام شده و به صورت غیرحضوری از طریق سامانه my.haj.ir انجام می‌شود.

او افزود: دراین دوره تمامی دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۳۱، از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۲۰ مهر، دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۸/۳۰، از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۲۳ مهر و دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۳۰، از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۶ مهر برای پیش ثبت نام مراجعه کنند.

مدیر حج و زیارت مازندران: گفت: این پیش ثبت نام تا تکمیل ظرفیت کاروان‌ها ادامه داشته و در صورت عدم تکمیل ظرفیت، از اولویت‌های بعدی دعوت می‌شود.

او افزود: پیش ثبت نام از افراد دارای اولویت تشرف از فردا یکشنبه بیستم مهرماه با مراجعه واجدان شرایط به سامانه my.haj.ir و به صورت غیر حضوری قابل انجام است.

اسماعیلی گفت: متقاضیان باید با مراجعه به سامانه یاد شده نسبت به تکمیل و به روزرسانی اطلاعات خود اقدام کرده و یا به دفاتر و شرکت‌های زیارتی شهرستان مراجعه کنند.

او افزود: در این مرحله تمامی متقاضیان اعزام به حج تمتع سال آتی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان (با احتساب مبلغ قبض ثبت نام اولیه و سود متعلقه به آن) باید از طریق درگاه اینترنتی سازمان حج و زیارت پرداخت شود. باقیمانده هزینه سفر هنگام ثبت‌نام قطعی محاسبه و دریافت خواهد شد.

مدیر حج و زیارت مازندران گفت: عملیات اعزام کاروان‌های حج تمتع از دهه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ آغاز و تا پایان خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: حج و زیارت ، حج تمتع
