باشگاه خبرنگاران جوان _ دایی گفت: در راستای اجرای مأموریتهای قانونی معاونت غذا و دارو و به منظور صیانت از سلامت مردم، بازرسیهای مستمر و میدانی از داروخانهها، مطبها، عطاریها، انبارهای دارویی و مراکز عرضه فرآوردههای سلامتمحور توسط کارشناسان این معاونت و با همکاری سایر دستگاههای نظارتی انجام شد که در نتیجه آن، بیش از ۶ میلیون قلم داروی قاچاق و تاریخمصرفگذشته شناسایی و جمعآوری شد.
او افزود: ارزش ریالی این اقلام بالغ بر ۸۳ میلیارد ریال بوده و پس از انجام مراحل قانونی و تشکیل ۱۶۷ پرونده قضایی، تمامی داروهای مکشوفه در محل معاونت غذا و دارو تجمیع شدند تا امروز که با هماهنگی دادستانی و حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط، محموله مذکور جهت امحای ایمن و بیخطرسازی زیستمحیطی به مرکز ویژه امحا در استان اصفهان منتقل شد.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز در پایان با تأکید بر اهمیت تهیه دارو از مراکز مجاز گفت:فراوردههای دارویی، بهداشتی و غذایی بهطور مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط هستند؛ از اینرو ضروری است شهروندان برای حفظ سلامت خود، تنها از داروخانههای مجاز و معتبر اقدام به خرید دارو و مکمل کنند و از مصرف فرآوردههای ناشناخته و غیرمجاز که اغلب از طریق فضای مجازی یا عطاریها عرضه میشوند، خودداری نمایند.
منبع دانشگاه علوم پزشکی البرز