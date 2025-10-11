مدیرگروه سلامت دهان و دندان مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری میزان پوسیدگی، پرکردن و کشیدگی دندان های کودکان را بیشتر از میانگین کشوری عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده -  هاجر قهرمان دنداپزشک گفت: طرح پویش ملی سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی با تاکید بر شعار ۲ تا ۲ یادت نره ، ۲ بار مسواک در روز ، هر بار ۲ دقیقه آغاز شد.

وی افزود: حدود ۹۰ درصد کودکان در شروع سن مدرسه از پوسیدگی دندانها رنج می برند. 

قهرمان ادامه داد: پوسیدگی دندانی یک بیماری پیشرونده است که هرچه درمان آن به تعویق بیافتد، درمانش پیچیده تر و گران تر خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر پوسیدگی دندانی در کودکان درمان نشود، باعث درد و ناراحتی، سو‌ء تغذیه، کاهش تمرکز و یادگیری می شود.

وی افزود: پوسیدگی دندانی می تواند باعث ظاهر نازیبا و بوی بد دهان در کودکان بشود و بر روابط آن ها با همسالانشان تأثیر بد بگذارد.

وی ادامه داد: بهبود تغذیه و کاهش مصرف شکر، استفاده از محصولات بهداشت دهان فلوراید دار، بهبود رفتارهای سلامت دهان ( مسواک، نخ دندان، مراجعه منظم به دندانپزشک) و البته اجرای برنامه های ارتقا دهنده سلامت دهان در مدارس می تواند در کاهش پوسیدگی دندان ها اثر گذار باشد.

