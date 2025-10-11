اجرای طرح انتقال آب از سد طالقان به قزوین از امروز

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین با بیان اینکه ۶۰ درصد انرژی کاری مجموعه استانداری به موضوع آب اختصاص داده شد و یکی از اولویت‌های اصلی ما نیز محسوب می‌شود، گفت: بحران آب امروز تهران، کرج و دیگر شهر‌های کشور را درگیر کرده است.

وی با اشاره به اینکه در استان قزوین منبع آب پایداری وجود ندارد و عمق چاه‌های آب آن امروز به ۲۰۰ متر رسیده، تاکید کرد: امسال برای تامین آب شرب شهروندان ۷۴ حلقه چاه نیز به مجموعه چاه‌های تامین کننده آب استان نیز اضافه شد.

به گفته وی، کارگروهی متشکل از شرکت آب منطقه‌ای، اداره کل اوقاف و امور خیریه، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل و از امروز /شنبه/ با تجهیز کارگاه‌ها، عملیات طرح انتقال آب به چهار محور در سطح استان آغاز شده است.

نوذری ادامه داد: بودجه تخصیص داده شده به این طرح برای آب رسانی به ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستای استان، ۱۲.۵ همت می‌باشد.

استاندار قزوین با اشاره به ۲۲ میلیون متر مکعب پساب استان در سال، یادآور شد: یکی از برنامه‌های مهم ما در استان قزوین، هدایت پساب‌های موجود به حوزه صنعت است و در پایین دست نیز بایستی به سمت الگو‌های کشت برویم که کم آب‌بر باشند.

وی عنوان کرد: در موضوع اجرای خط انتقال آب از طالقان به قزوین در صورت وجود هرگونه تعارض با اراضی کشاورزی، اطمینان خاطر داده می‌شود که در صورت اثبات مالکیت تمامی حق و حقوق به مالکان تمام و کمال پرداخت خواهد شد.

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه معیشت مردم اشاره کرد و گفت: علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولت چهاردهم، پس از موضوع اسنپ‌بک، شوک ناگهانی به بازار وارد شد، اما در نهایت ما مسوول تنظیم بازار شهروندان هستیم، با توجه به پیگیری و نظارت‌های انجام شده بایستی در ادامه راه طوری مدیریت کنیم که همه مسایل با نگاه ملی پیش برود.

نوذری، اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را یکی دیگر از دستورات این جلسه عنوان کرد و افزود: در حوزه معلولان باید توانمندسازی‌های مناسبی صورت گیرد تا این قشر در جامعه بتوانند مشغول به کار و تحصیل شوند و دستگاه‌های اجرایی استان نیز به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: در همین راستا خدمات لازم بایستی به معلولان در سطح جامعه ارایه شود و استخدام آنها در چارچوب سهم سه درصدی اشتغال در ادارات انجام شود، در عین حال نیز دستگاه‌های که زمینه استفاده از معلولان را دارند، نسبت به این موضوع اقدام کنند.

استاندار قزوین در خصوص اجرای طرح محله محور در سطح استان قزوین، خاطرنشان کرد: مدیریت محله‌محور یعنی مردم‌سازی و استفاده از ظرفیت مردم در حل مشکلات و مسائل جامعه که یکی از برنامه‌ها و رویکرد‌های دولت چهاردهم نیز محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: طرح محله محور در ساخت مدارس نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد، کتابخانه، مسجد و مدرسه در این طرح مورد استفاده مردم محلات قرار بگیرد، چرا که انجام این موضوع می‌تواند مشارکت گسترده مردم را در سطح جامعه افزایش دهد.

نوذری به موضوع احیا دشت الله آباد قزوین اشاره کرد و گفت: این دشت امروز به عنوان یک حوزه ریزگرد، یکی از مهمترین چالش‌های زیست محیطی استان محسوب می‌شود، موضوعات مربوط به زه کشی و چرای غیرمجاز شتر‌ها در این حوزه بایستی مورد پیگیری قرار بگیرد و شرح وظایف دستگاه‌ها به طور مشخص تعیین شود.

