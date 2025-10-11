عبدلیان پور گفت: نتایج آزمون اخذ پروانه مشاوران خانواده مرکز وکلای قوه قضاییه، بعد از ۴۵ روز کاری، اعلام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه درباره آزمون مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: تعداد شرکت کنندگان در این آزمون ۵۸۶۴ نفر هستند که از این تعداد ۳۵۸۷ خانم‌ها و ۲۲۷۷ آقایان هستند. یعنی ۶۱ درصد بانوان و ۳۹ درصد آقایان هستند.

وی گفت: مبنای نمره قبولی در آزمون، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار است.

عبدلیان پور افزود: مشاوران خانواده در یک بازه دو ساله، ۲۸ هزار پرونده طلاق را در کل کشور به صلح و سازش منتهی کردند؛ یعنی از ۱۰۰ هزار پرونده‌ای که در سامانه مسیر به ما ارجاع شده است، ۲۸ درصد آن به صلح منتهی شدند. 

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: سامانه «مسیر»، به نشانی اینترنتی masir.۲۳۰۵۵.ir، یکی از راه‌های ارائه دریافت مشاوره حقوقی و روانشناسی در زمینه خانواده است.

گفتنی است؛ آزمون اخذ پروانه مشاوران خانواده مرکز وکلای قوه قضائیه، پس از ۵ سال وقفه، در سه رشته روانشناسی، مددکاری اجتماعی و مشاوره حقوقی ۱۸ مهرماه در کشور برگزار شد.

در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
اتمام ۹۰ درصد مستندسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه در تهران/ مشارکت ۵ هزار کارشناس در ۱۵ رشته
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه:
مدت فعالیت مؤسسات حقوقی به دو سال کاهش یافت
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
